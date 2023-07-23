“灰犀牛”惹火老大哥

来源：中时电子报

主笔室快评

是谁有如此大的本领，让声称不会干预台湾大选的美国改变立场，出手要求澄清赖清德“台湾总统走入白宫”的言论？若非屡劝不听、私下沟通无效，美方会以如此公开、直白的手段修理蔡英文的接班人吗？毫无疑问的，赖清德显已成为中、美眼中那头必须制约的灰犀牛。

6月以来，AIT至少四度阐述美国不会选边站。未料才过1个多月，《金融时报》旋即披露美方已要求台湾澄清赖清德的发言，美国官员更认为赖的言论“与我方持续表达的说法差异很大”。让人好奇，所谓“不介入台湾选举”的宣示为何短时间就破功？

美方如此操作，关键考量自是不乐见“台湾总统进白宫”的说法，对准备回归正常化的美中关系投下变数，因而透过《金融时报》对赖提出警示。

只是，蔡英文执政以来，台美既然已建构相当程度的互信与沟通机制，何以美方此次要舍弃既有管道，改由媒体释放讯息？还是说，其实美方早已千叮万嘱“红线”之所在，却仍挡不住赖清德一而再、再而三的挑战禁忌？真相如何，相信赖心知肚明，只是他肯定没料到会遭美方以如此难堪的方式示众洗脸。

当然，赖大可继续否认报道真实性，表面装作若无其事。但再怎么模糊焦点，都已无助改变美方对他积累成形的“麻烦制造者”评价。

中国驻美大使谢锋说，要坚决挡住赖清德这头冲来的“灰犀牛”。如今，如果连美方都判断赖一旦当选总统，将会有改变两岸现状的风险，让和平稳定受到威胁，试问美方会呆若木鸡、无动于衷，任凭犀牛迎面撞来吗？从美方此次毫不掩饰的操作来看，台独金孙这回真的是让老大哥火大了。