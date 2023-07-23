中国经济复苏关键在民间投资

来源：中时电子报

旺报社评

中国今年第二季经济成长为6.3%，相较上季仅略增0.8%，且低于市场7.1%的预期。尽管官方强调，中国经济恢复向好、韧性十足，对比去年3%、今年第一季4.5%的增长率，及欧美主要经济体都落在1%上下，中国经济表现算可圈可点。但外界认为去年同期受疫情影响，基期极低，最终只缴出这样的成绩单，令人失望，甚至怀疑中国可能已陷入通缩泥淖。

消费投资出口 连动运转

疑虑不无道理。疲软的经济复苏力道，加上趋近于零的物价涨幅，说明内外需求不振，正在加剧中国经济困境，却有可能陷入通缩困境。不过，这不表示通缩必然发生。5%以上的成长率，距离衰退仍有一段距离。

上半年经济数据虽不如市场预期，但内需消费的火种，看来还是烧得很旺。上半年最终消费支出增长，对中国经济贡献比重高达77.2%，比2022年全年32.8%高出1倍以上。同为疫后消费大爆发的2021年（经济成长8.1%），消费贡献比重不过65.4%，似足以证明，中国消费市场复苏力道值得期待。

此外，若以产业别来看，随着疫情解封、日常生活逐渐恢复常态，服务业增长趋势也明显加快。尤其是像住宿餐饮、讯息传输及技术服务、租赁及商务活动这类与疫情高度相关的服务业别，恢复力道更是惊人，上半年成长幅度都超过两位数，分别达到15.5%、12.9%、10.1%。若进一步观察服务业采购经理人指数，更可清楚看到，连续1到6月，均落于景气扩张阶段，显见以服务业为主的内需消费，动能依旧强劲。

只是，要拉动规模已超过百兆人民币的中国经济，光靠消费这具引擎显然不够，也容易失衡。换句话说，即便消费火种点燃，但投资及出口若熄火，可能无济于事。2021年以来，受到房地产调控政策冲击，中国固定资产投资一路走跌，6月最新公布的数字3.8%，已来到两年半新低，其中民间投资部分，甚至出现0.2%的衰退。更不用说，欧美景气疲软，拖累全球终端需求复苏，加上美中贸易战持续，都加深中国出口疑虑。

低迷的投资与出口氛围，除影响企业投资决策与信心外，也会压抑经济表现，而这也是此波经济复苏不如预期的关键所在。盱衡过往，在中国经济高速成长年代，基本上都是奠基于消费、投资及出口这三具引擎同时连动运转，其中又以投资角色最为关键。

壮大民营经济 重视民企

胡温主政黄金十年（2003～2012年），投资对经济贡献比重平均高达53.6%，不仅远远超过消费及净出口贡献，也成功引领中国经济起飞，创下平均两位数以上的成长高峰。背后透露的，绝非只是单纯投资对经济的刺激与拉抬作用而已，而是相较消费与出口，投资在中国经济高速成长过程中，所扮演的无可替代角色。

这也意味，面对不如预期的经济复苏步调，想要振衰起敝，恐怕还是得借重投资，尤其是民间投资。背后逻辑不难理解。现今消费火种势头仍旺，政策不需太过着墨，只要持续保持温度，即可适当挹注经济。而出口受制于外部需求疲软，是大环境问题，对经济拉抬作用，恐难以操之在己。在这个前提下，投资自然就成为最能施力、也是能产生最大效益的施政核心。

其中，民间投资活力的激发，更是重中之重。民营企业已成为中国经济的市场主体，截至今年5月底止，民营企业家数占比已攀升至92.4%，对整体经济、就业及税收的贡献，早已无可取代。中国发改委近1个月内，连续召开3场民营企业座谈会，国务院7月19日发布“关于促进民营经济发展壮大的意见”，希望借由31条措施壮大民营经济，显然都已看到问题的急迫性与严重性。

不过，政策提出归提出，但问题往往不在于此，而是有无具体落实，让民营企业真正享受到政策好处，更重要是重建并巩固民营企业与政府的信赖关系。毕竟从过去经验来看，即便有中央宣示，但资源或资金流向一般还是较偏好国营企业，民营企业通常是被遗忘的一群，只能自力更生。如何做到口惠实至，恐怕才是北京当务之急。