气变合作 中美关系缓和之机

来源：《旺报》社评

继美国国务卿布林肯、财政部长耶伦访问北京，气候特使克里成为近期第三位访华的美国高层官员。他先后与中国国务院总理李强、中共中央外办主任王毅、国家副主席韩正及气候变化事务特使解振华会谈，虽体现了两国对气变合作的重视，但也彰显两国任何合作，都摆脱不了双方关系大气候的事实。

克里访华 调节大气候

克里对两国气变合作表示乐观，认为双方在很多事情上“明确达成一致”，但仍需做“更多工作”，还有一些问题需要更多时间来解决。美国媒体也评价，克里此行虽无具体收获，但至少两国高层互访、沟通机制已逐步恢复。去年8月，佩洛西访台，大陆暂停了与美国在气候、安全和其他全球治理问题上的合作。双方高层密切往来，对陆美关系的重启，与各类议题的合作，确实创造了机会。可以说，克里此行是为调节陆美“大气候”而努力。

今年入夏以来，全球多地遭高温极端天气袭击，世界高温纪录连续刷新。6月，全球平均海面温度达到新高，南极海冰面积则创历史新低。气候危机成为全人类迫在眉睫的挑战。因此，国际上皆对中美重启气候领域对话与合作抱有期待。

面对气候危机，没有任何国家或个人可以独善其身，各国共同合作是理性之选。事实上，中美在气变议题上存有互补的空间，也曾经有过良好的合作基础。

双方曾共同推动《巴黎协定》生效，建立强化气候行动工作组，展开系列合作议程。去年拜登与习近平在峇厘岛会晤时，双方强调必须在应对气候变化问题上加强合作，以元首共识确认气变合作的重要。

不过，两国气变合作仍有不小的分歧。克里访华前夕指出，此行有三大重要议题，包括中国控制和减少甲烷排放计划、中国如何逐步摆脱煤炭的承诺，及森林砍伐问题的美中合作计划。这些议题无疑是对中国施压，要求中国承担更多减排责任，这与中国主张“共同但有区别的责任原则”相矛盾。

不能抹杀中国在气变问题上的努力与贡献，中国不但已达成“碳达峰”“碳中和”重大战略决策，近年更加速推进节能降碳减排、建立完善碳市场等一系列措施，建成世界最大的清洁发电体系，水电、风电、太阳能发电装机容量均居世界第一。中国希望以自身发展节奏兑现减碳承诺，主张西方先进经济体应承担更多历史责任。

气候危机 全人类挑战

此外，受两国科技、经贸等领域博弈的影响，气变合作难免也有所受限。 2022年美国通过《美国竞争法案》，在能源等领域加大对中国的打压力度，将多家中国光电企业列入禁令名单。路透社认为，限制中国太阳能电池板产品进口，但美国产能不足，反而导致太阳能建设项目冻结，对美国应对气候变化的能力和清洁能源的发展造成不利影响，美国不得不放松管制，酌量恢复进口。

美国进入大选年，两党在气变议题上有很大的分歧，将造成美国政策的不确定性。克里访华前夕在众议院听证会接受共和党议员质询，就被批评未对中国减碳施加足够压力。美国的政党恶斗将为两国气变合作蒙上阴霾。

气变合作不应沦为政党恶斗工具，气候合作议题与政治、安全议题不易切割，但为促成合作，双方仍应展示相向而行的诚意，从而为解决双边关系的难题创造机遇。无论如何，这次克里访问推动中美重启气变对话，已为全球气变合作注入信心。今年年底即将举行《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会（COP28），期待中美接下来针对COP28的谈判，开展密切的沟通、对话与合作。希望气变合作成为中美之间的缓冲地带与沟通管道，引领全球形成应对气变挑战的合作之力。