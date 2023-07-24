基辛格的北京行，老骥伏枥的一盘棋

来源：台湾《联合报》

作者：卢信昌

美国前国务卿基辛格的突然到访北京，各方解读方向与在意图的揣测颇多。

毕竟，基辛格的年岁已高，却还风尘仆仆地赶赴中国大陆，为曾经的历史过场做最后巡礼和提供再一次的见证！于中美关系已然陷入向下循环的此际，重行勾勒出中、美交往得来不易，其用情之专与不愿让中美走到兵戎相见的目的，可谓不言而喻了。

像是巴基斯坦的媒体评论，即以半戏剧性的口吻，强调季佬一贯的神来之笔，让他再次保有密秘外交的最佳封号；当然，该杂志，Pakistan Politico，也不忘强调巴基斯坦，正是当年基辛格神秘到访北京的推手与腹痛为由的过境国家。

欧、亚国家的主要媒体，则多半采取观望而不作立场表态；倒是台湾媒体圈，倾向解读成中国大陆在展示其态度，愿意去开启后续的高层谈判。

值得注意的是，基辛格专机在北京落地的约略时间，现任国务卿布林肯也在华府办公室，接见美国的主要晶片业者，包括Intel, Qualcomm and Nvidia高层；共同就即将在8月1日执行的稀土管制，交换彼此看法，以及探究美国能否限缩新一轮的中资企业黑名单，与美商对大陆晶片出口的范围限制。

不过，国安官员沙利文于受访谈话，先是强调基辛格出访并不代表美国政府；继之，更公开喊话，他认为大陆就稀土出口管制，并不会达成效果。此外，沙利文认为中美关系的防护栏，尚包括要在核武器建造、使用等方面，都要有正式的对话管道；最后，中国大陆迟早要表态和负起和平维护的共同责任来。

于多方交涉仍不得其门之后，Intel的执行长，Pat Gelsinger，直接跟媒体表示：说白了，如果没有来自中国大陆的订单，那么该公司承诺要在俄亥俄州兴建的两座晶圆厂，造价在200亿美元（266亿新元）的投资，也没有太多必要了。

准此观之，由拜登总统掌舵的国安与外交，策士群依旧以地缘政治影响力的重行建构，做政策研拟的出发，因而以科技脱钩和晶片出口管制来做威逼压缩。至于2024大选年到来之际，基辛格则拥有来自企业界的强大支持；他们面对着高通膨与经贸、生产的已然萎缩，尤其金融市场因而被带出的暗潮汹涌，急如热锅上的蚂蚁啊。

很自然的，此番基佬所要的折冲与平衡，就是如何在实质经贸利益与僵持中的外交与军事赛局，再一次以其威望和发言分量来做成有智慧积累的机制规划；终而能达成在跨世代与跨专业间的拉扯，让急切想拥有战功的政治暴冲和跨国结盟，不至于成为人类走向第三次大战的火种。