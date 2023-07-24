台湾总统大选狼、虎、狐、象之争

来源：美丽岛电子报

作者：陈国祥

台湾总统选举开打，已有三位好手步上擂台竞逐，另一个强将郭台铭跃跃欲动，可能出现四强对阵的局面。赖清德、侯友宜、柯文哲、郭台铭都有鲜明性格，四人行事作风殊异，民众多能区辨他们的独特个性。不过，政治人物擅长营造人设，他们示之于众的形象，有真实的一面，也有虚假的一面，不如拿动物来比拟，从中可看出他们及其所属政党相对真实的本性。

最常被拿来和政治领导级人物类比的动物是狼，因为得以称雄的政治人物多半狼性十足，否则不足以打败群英独霸一方。狼嗅觉敏锐，善于捕捉机会，它们最爱的猎杀目标是羊，一遇羊群，它们就虎视眈眈地盯着看，窥视羊的活动规律以及牧羊者的动态，一有机会立即出击。所谓“恶狼似的眼睛”，说的就是像狼一样捕捉机会的敏锐力，这正是政客的最起码本事。狼也富有进取心和攻击力，不达目的绝不轻言放弃，执着而贪婪，像极了一般政客。

政治斗场上需要的行为模式跟狼的特质很像，必须随时设定目标，孜孜不倦地追求，甚至毫不留情地攻克，对一切难关锲而不舍，对所有敌手毫不手软。具有狼性的团队，纪律严明，刚性超强，一致行动，联手出击。狼性的极致表现就是残酷无情，蔑视规则，毫不仁慈，酷爱进行你死我活的斗争。

四位可能的总统参选人，郭台铭过往在商场上的行事作风最有狼性，他常把竞争对手逼到悬崖边，甚至让其陷入绝境。赖清德看起来文质彬彬，其实狼性十足，他敢于辞去行政院长和蔡英文总统争夺总统选举提名；敢于羞辱涉案的议长而拒绝出席议会备询；敢于标榜自己是“务实的台独工作者”；敢于将法律修订得过度严苛以塑造个人的清正形象；敢于要行政部门极尽所能配合他进行政策性贿选；敢于扭曲事实攻击甚至抹红侯友宜、柯文哲等对手；敢于说要“进入白宫”彰显自己的政治终极目标，哪一点不是狼性坚强的表现？

柯文哲也有狼性，他敏锐度与攻击力俱强，只是爱用戏谑语言或是斯文态度行之而已。侯友宜在警界与恶魔对垒时表现了狼性，进入市府和竞选总统之后，则未显见狼性；“金小刀”帮他掌理选务之后，他可能会逐渐增强狼性。

至于政党，当然是民进党狼性最强，民众党则只有一条温和的狼，其他多是绵羊；国民党更是羊性十足。至于狼性最强的郭台铭，带领的是一群对他毕恭毕敬的绵羊。

在政治斗场上争锋要有狼性，也不能缺乏虎性。老虎是一种大型食肉动物，是生态系统中的顶级掠食者。在野外，虎大多捕食大型和中型动物，尤其是有蹄类动物，有时也捕食家畜，如狗、牛、马、驴，偶尔吃些植物来获得膳食纤维。和大多数猫科动物一样，虎一般是单独捕猎，伏击他们的猎物，用自己的身体和力量让大型猎物失去平衡。狩猎大型猎物时，老虎喜欢咬喉咙，并用前肢抓住猎物，始终咬在猎物的脖子上，直到猎物被勒死为止。运用这种方法，老虎能杀死重量大它五六倍的印度野牛和水牛。

四个可能的总统参选人，谁的虎性最强？郭台铭过去在商战上的骠悍，确是虎性十足。柯文哲也不赖，体积比民众党大十百倍的民进党和国民党派出强将跟他竞选市长，都被他吃得死死的。现在选总统，居然民调领先民进党和国民党候选人，直有老虎吞水牛的态势。赖清德的虎性不缺，否则何以屡次打败竞争对手，并在没人敢挑战的情况下获得提名？至于侯友宜，当刑事警察时虎性十足，现在还没有展现出来。

与老虎之猛相对的，则是狡猾的狐狸。狐狸的性格脱不了狡猾与奸诈，越是在生命受到威胁时，表现出更多的机灵与智慧。狐狸的聪颖傲视群雄，即使临绝境，也镇定自若，反应精准。狐狸貌似可爱，但狡猾是生存之道，要生存就要吃鸡，要吃鸡就要狡猾，狡猾不过是聪明的一种表现方式。

狐狸并不强健，没有能力吃定群兽，所以不能冒然行动，而必须审时度势，甚至借助外力，抓住时机，以期成功捕取猎物。就此而言，自夸智商157的柯文哲最像狐狸，郭台铭在尔虞我诈的商场上屡战屡胜，绝对狐性超强。至于赖清德，确实聪明、魅惑而机灵，狐性超过侯友宜。

侯友宜比较像大象。大象带给人温和、友善、略带哀伤的印象，但不止如此，据英国动物学者费里斯利研究，大象大致可归纳成领导、安抚、顽皮、辛勤四种性格。他指出：“大象的四种性格，不但有助于它们在险恶丛林中生存，也对象群在家庭组成或遭遇威胁时能发挥正面效用。”这四种类型都能帮助其在恶劣的环境中生存。

“领导者”拥有团体中最丰富阅历以及解决问题的能力，并领导象群在险峻环境中生存。“安抚者”扮演类似团体中调解者角色，喜爱透过肢体间的摩擦来安抚其他象只，以及促进团体和谐。“顽皮者”是指它们喜爱逗弄其他大象，并借由玩耍方式为团体带来活力与欢乐。“辛勤者”指大象任劳任怨，耐力十足。

侯友宜在这四方面最像大象，其他三人也不是没有象性，只是很难令人相信他们能像大象一样，默不作声地“好好做事情”。