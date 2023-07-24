蓝、白下架民进党，为什么很难？

来源：风传媒

作者：顾尔德

国民党全代会结束，没有“换侯”，也未“倒朱”。侯友宜在全体起立、鼓掌下正式代表国民党参选2024年总统。不过，侯友宜依然不是这场有点冷清的蓝营大拜拜主角。大家关切焦点还是到场的韩国瑜以及没到场的郭台铭未来动向。

7月23日上午举行的国民党全代会，议程只排了半天。虽然天气酷热但场面冷清、像是侯友宜的选情。侯友宜顶着大太阳在会场外“恭候”韩国瑜到场，侯搂着韩肩膀，为自己四年前在韩国瑜选总统时“做得不够多”而道歉，“真的非常歹势！”。当时侯友宜以市政优先为由拒当韩国瑜新北竞选总部主委，也多次拒绝与韩同台。侯友宜当年与韩国瑜保持距离让韩粉大不满，扬言总统大选要投柯文哲而不选侯友宜。

如今侯友宜放下身段低声下气向韩国瑜说“歹势”，当然是想稳住深蓝基本盘。过去不论是国民党或民进党候选人都会“靠势”地认为，深蓝、深绿基本盘最终还是会“含泪投票”给党推出的候选人、绝不会跑票，所以在竞选策略上多是努力争取偏中间的选民、挖对手墙角，而较忽略基本盘。

郭台铭表态继续参选

虽然总统大选过去也不乏三组以上人选竞争，不过2024总统大选的柯文哲有如2000年总统大选的宋楚瑜，是个强力的第三势力，既有当选的希望，更有坏事破局的本钱。而柯文哲切走了一大块中间选民，蓝、绿双方更得顾好基本盘，一旦基本盘若松动等于选战崩盘。

依目前选情而言，“台独金孙”赖清德的深绿基本盘不会崩，但侯友宜曾得罪韩粉，深蓝基本盘不见得会支持他。即使侯友宜在全代会上对韩国瑜示好，现场韩粉依然高喊“韩总统”。虽然韩国在公开发言时有说出“一定要让国民党总统候选人侯友宜领导下，下架民进党。”实际上会花多大心力辅选还难说。

不过，上次大选时郭台铭与韩国瑜冲突严重，而柯文哲也多次对韩国瑜以及韩粉表现出鄙夷态度，他们两人想抢韩粉的票还得花点功夫。

除了韩国瑜，郭台铭的动向也可能影响侯友宜选情。郭台铭原本在7月26日要在屏东办万人造势活动，做为国民党全代会后表达参选决心的起手式，却因台风宣布延后。不过全代会当天郭台铭在脸书上写下：

孟子说：“虽千万人吾往矣！”因为信念与原则是正确的，更何况现在就已经有千万人和我同样希望改变，我一定不会让大家失望，我会给大选与政治带来新的风格，以具体的改变让大家心中重新燃起熊熊的希望之火！

这段话很清楚地表达郭台铭会继续参选──虽然这不代表最后不会像四年前一样退选，但他会边选边创造机会、决定下一步。从2020到2024，郭台铭对参选与否多次反复不定，这减损了选民对他的信赖。当年他在争取BNT疫苗时，曾向绿营表达他不会参选2024年总统，民进党立法院总召柯建铭还称许他“最没有政治企图”；去年柯文哲也在受访时也说，郭台铭曾对他说“不选了”。

侯友宜有机会从老三变老二

从国民党内征召作业开始，郭台铭一直强势逼迫党主席朱立伦征召他，也对外放出许多批评朱立伦在征名上作法不公平、自认受委屈。不过郭台铭的强势作风并未让朱立伦改变挺侯态度，党的全会召开后换侯已经不可能。如今郭台铭最大的胜算就是和柯文哲合作。

对于郭柯合这个议题，郭台铭还是太强势。先是在金门逼着柯文哲在媒体前与他“岸边诉衷曲”，隔天又否认和柯文哲有什么“海誓山盟”，甚至两人谈什么“回去睡觉就忘记了。”而郭台铭一句要并购民众党、拜托柯P“让大哥先做四年”，更让柯文哲“怕到不敢接电话”。

郭、柯如果真能合，肯定胜选机率大增，但郭、柯两人都充满政治算计，两人合作到底谁正谁副都难搞定，要合谈何容易。一旦郭柯合不了而郭台铭又执意参选到底，由于郭柯支持者重叠度高，他会对柯文哲造成重伤害，让侯友宜有机会从“老三”变“老二”，拯救侯友宜选情。

不过这样的“非绿阵营大乱斗”结果会让赖清德获利，郭台铭又会成了蓝营罪人──当然，以他一贯自我中心的作风，不会在乎背负蓝营罪人的责难。不过，精明的郭台铭也有可能像2020年大选一样，最终评估胜选机会不大而在最后一刻退出赛局。只是到了那时候，蓝、白两军大概已被郭总裁整得很惨了。

柯侯、侯柯皆难配

柯郭配难成，侯柯配或柯侯配成了想下架民进党的唯一可能。不过侯友宜选战盘手金溥聪已说：“柯侯配百分之百不可能！”而眼睛长在头顶上的柯文哲更不可能委屈自己，去当民调远低于他的侯友宜副手。

看来，蓝、白两军想下架民进党的梦要成真还挺难。