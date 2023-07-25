收益率曲线倒挂是凶是吉 美债观察人士给出另类解读

来源：彭博社

作者：Liz Capo McCormick、Michael Mackenzie、Ye Xie

如果你留意下华尔街顶级经济学家的话，会发现他们一再重复同样的信息，那就是美国经济衰退的风险正在快速回落。然而债券市场上，关于低迷期即将到来的传统警告（收益率曲线倒挂）却日益嘹亮。

从1970年代以来一直在关注这个市场的经济学家Ed Yardeni对此作出了一番解释。

他认为，收益率曲线反映的是通胀放缓，一般来说经济衰退会伴随通胀放缓出现，但并不是说衰退真的一定会发生。Yardeni将这种不发生衰退的情况称为“极乐境界”，即无需经历什么痛苦（失业率大幅上升或股市受到冲击）就可获得收获多多（消费者不再承受物价飙升之苦）。在美国国债市场，当交易员预期美联储会从明年开始降息时，短期收益率上涨，长期收益率下跌。

“可以想象的是，收益率曲线想表达的是美联储成功压低了通胀，” Yardeni Research的负责人Yardeni在接受采访时表示。 “事实证明，经济表现出了显着的韧性， 美联储可能不必提高利率。”

今年几乎肯定还会至少加息一次。交易员和经济学家一致认为美联储主席 鲍威尔周三在结束利率会议后将宣布加息25基点，这将是自去年年初以来的第11次加息。

“为时过早”

对于仍然致力于收益率曲线倒挂传统解释的人，这个加息周期的规模是不容忽视的。他们认为，随着银行削减对公司和消费者的贷款，经济痛苦将开始加剧。早在1980年代就确定了倒挂曲线预测性质的杜克大学教授Campbell Harvey可能是其中发声最有影响力的人。

“现在说收益率曲线倒挂是一个错误的信号为时过早，”Harvey在接受采访时说。 “最大的问题不是经济衰退是否即将到来，而是衰退会有多么严重。我确实担心美联储如果再加息两次，相当于在柴火上浇了太多汽油，会将我们推向很不好的方向。”

到目前为止，经济表现出令人惊讶的韧性。即使就业增长放慢，消费者信心强大，劳动力市场仍然强韧。与此同时，6月不包括食品和能源的消费者价格指数(CPI)年增幅为4.8％，为2021年以来的最小增幅。

而有关“极乐境界”的解读正在日益变得主流。

美国银行策略师Meghan Swiber就持这样的观点，他说“曲线形状更多是由于预期通胀下降，而不是因为预期经济增长恶化”。高盛经济学家敦促投资者不要在意收益率曲线倒挂，理由是其更多反映的是长期市场趋势。最近股市的大幅上涨也表明投资者也得出了同样结论。

银行业危机

在美联储启动加息后，2年至10年期收益率曲线在2022年首次发生倒挂。到3月份，随着银行倒闭潮出现，曲线倒挂程度达到1980年代初以来最极端水平。但后来即使银行业情况企稳，市场焦虑情绪消退，10年期收益率仍然稳定处于2年期收益率下方。

过去两周，尽管经济数据强于预期，但2年期和10年期收益率差已经高达一个百分点，逼近年内峰值水平。收益率曲线上其他部分也深深倒挂，包括3个月期和10年期收益率之差，这是Harvey研究的重点。

出现这种奇怪现象的原因之一是：总体而言，利率已经上升得如此之高，以至于长期收益率表明美联储最终将把利率缓慢下调到更正常的水平，而不是大幅降息以刺激经济增长。

Yardeni表示，在硅谷银行倒闭之后， 美联储迅速采取行动提振对地区性银行的信心，这些举措可能已经避免了通常会在曲线倒挂后出现的信贷紧缩。

他说，“到目前为止，我们还没有发生整个经济领域的信贷危机，而且没有经济衰退。”