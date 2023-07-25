两岸非同根同源？民进党的奇幻漂流

来源：台湾《联合报》

联合报社论

前总统马英九邀请大陆陆生团访台，北大学生看了故宫文物后，说两岸的文化是“同根同源”；湖南大学女生也感慨，两岸同胞其实就是一家人。绿委赖瑞隆闻言，立刻跳出来痛批：“这一团确实是统战团”。看似一句无关宏旨的口水，反映的却是民进党在自我意识上已完成了“从量变到质变”的奇幻跳跃。

民进党过去并不反对同根同源的说法。党内关键文件《台湾前途决议文》就主张：两岸是“两个在地缘上相近、经济上互利、文化上共源的国家”，并希冀“从双方在历史上、文化上、血缘上的长远关系出发”，创造共生共荣的美好前景。先撇开两岸是一国或两国不论，所谓“文化上共源”，就是北大生说的“两岸文化是同根同源”；而“血缘上的长远关系”，不就是湖大女生说的“其实是一家人”？

除了文件上的表述如此，早期民进党人也以行动印证这一概念。陈水扁曾托人到祖籍福建诏安寻根，吕秀莲则亲赴漳州南靖祭祖，谢长廷回到厦门东山县祭祖后流泪哽咽道，“饮水思源的感觉很奇妙”。但为了虚妄的台独梦，民进党自首度执政后即大修课纲，将源远流长的中国历史自明末斩断，并为“东亚史”之一部。然后，从郑氏东宁王国开始嫁接上古，迄于西、荷据台的台湾史，创建孤悬海外、与中国秋毫无涉的扭曲史观。

此后，连篇累牍的历史改造就轰轰然启动，伪史观大量进入媒体、公文书，乃至公共空间的所有符号、标识与叙述。短短十余年，两岸认同脐带即到了几已断裂的地步。蔡英文执政后，更开始灌输台湾的南岛根源，遂有一场莫名所以的南太寻亲之旅。

赖瑞隆将基本事实形容为“统战”，反映的正是民进党完成认同改造后的主流意识浪潮：两岸既非同文同种、更非同根同源。当这个连“决议文”都瞠乎其后的意识建构完成，接下来，妈祖与关公都得从中国除籍。

柯文哲日前怒责赖清德：以后都不要再拜妈祖、关公、或保生大帝、开漳圣王，因为他们都是中国人。随即有亲绿退休教师投书称，上述众神都不是中国人，关公是汉武将、林默娘是宋女子、开漳圣王是唐将领；而“中国”只是上世纪国、共两党的发明。然而，台独史观能如此轻易割断这些神祇的国族归属吗？妈祖和关公若都是“敌国”的先祖，民间长年膜拜这些神明，岂不荒诞可笑？任意将众神扫地出门，绝非民进党补缀“新国族论述”破口的妙方，反而凸显自己的迷惘。

当“新国族论述”已斐然成章，其逻辑上的必然，就是赖清德脱口而出的“台湾总统踏进白宫”。那不只是赖清德的个人愿望而已，而是一个群体的共同憧憬。原因是，新国族既产生了内生驱力，这些人钟情的“台湾国”就必须破茧而出。也因此，赖清德刚投书《华尔街日报》声称要维持蔡英文的现状，但还未回过神来，他的“前进白宫说”又帮自己泄了底。华府之所以“疑赖”，并不是怀疑赖清德的台独信念不够坚强，而是担心其躁进将卷起台海战争，从而把美国卷入一场世界大战。

务实地看，“同根同源”认知的恢复与重建，恐怕是化解两岸兵凶战危的一大关键。当马英九带着台生在湘潭茶恩寺祖坟上祭祖时，除唤回许多台湾人心里的清明记忆，其实也让大陆上那些叫嚣“解放台湾”的小粉红冷却许多。同样的，这次陆生来访，除在交流中拉近两岸年轻人的距离，也有助于双方思考两岸共有的渊源与应该共同追求的和平。