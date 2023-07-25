为何普京不出席南非金砖峰会实体会议？

来源：联合新闻网

作者：宋燕辉

金砖五国（BRICS）新兴市场国家巴西 (B)、俄罗斯(R)、印度(I)、中国大陆(C)、及南非(S)，其国土面积加总占世界领土总面积的26%，人口占世界总人口的42%。此国家集团之成立主要目的就经济、企业、及贸易等议题进行合作对话。

金砖五国被视为可能挑战G20国家集团所主导国际金融游戏规则的组织。今年6月初，金砖五国外长在南非举行会谈，除了呼吁“重新平衡”世界秩序，也讨论寻找美元的替代货币。

中国大陆与俄国都表示支持扩大金砖集团国家成员数目。俄外长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）表示，有10几个国家表示有意加入金砖集团，此包括沙特阿拉伯、伊朗和阿拉伯联合酋长国等产油国。据称，委内瑞拉、阿根廷、阿尔及利亚已提出正式申请。

自2009年以来，金砖国家总共召开14次的峰会。2020至2022年期间，第12至14届金砖五国峰会受疫情影响，采视讯方式举行。疫情过后，轮值主办国南非将于今年八月下旬举行第15届的金砖峰会。

俄罗斯官方宣布，总统普京将出席峰会实体会议。但今年三月，国际刑事法院（ICC） 指控俄罗斯总统普京犯下《国际刑事法院罗马规约》（Rome Statute of the International Criminal Court），以下简称《罗马规约》第八条所称之战争罪，并对他发出逮捕令。之后，普京是否参加峰会让南非陷于重大外交法律困境。

南非重视与俄国维持良好政、经、外交关系，因此当西方国家纷纷谴责俄国对乌克兰发动战争，并对俄罗斯实施制裁时，南非宣布在俄乌战争采取中立政策，也决定不加入西方国家对俄国的制裁行列。南非也曾表示，一旦普京决定出席金砖峰会，将会给他外交豁免权。

南非也重视与美国的双边关系，而美国不仅施压南非加入制裁俄国行列，也要求南非依据《罗马规约》规定逮捕普京。讽刺的是，美国不是《罗马规约》缔约国，而金砖五国当中的印度、中国大陆、及俄罗斯也都不是ICC的成员。

普京出席金砖会议衍生两个国际法问题。首先，依据国际法，国家元首的确享有外交豁免权，但此项权利是否已形成习惯国际法规则，以及是否适用于涉及犯下国际刑法中之战争罪、人道罪、以及种族屠杀罪的管辖豁免，此在实务与学界仍存争议。

其次，作为《罗马规约》缔约国的南非，依据第98条规定，若逮捕普京将使南非违背国际法下对俄罗斯国家元首给予外交豁免权的规定，因此可拒绝ICC逮捕普京之要求;或依据《罗马规约》第27条“国家元首亦不得以其国家官方身份而具有免除责任之抗辩”的规定决定不给予普京管辖豁免权，并履行逮捕普京的条约义务。观察目前国际刑事法案例，似乎《罗马规约》第27条与第九部分有关合作义务的适用是高于第98条有关外交豁免与国家同意的规定。

2019年ICC的上诉分庭在约旦所提《检察官Vs. 奥马尔 哈珊 阿马德 巴希尔》的上诉案中指出: 没有国家惯例（state practice），亦没有法之确信（opinio juris）可以支持国际习惯法对国际法院的国家元首豁免权的存在。巴希尔是苏丹前总统，被指控在苏丹西部达佛犯下危害人类罪、战争罪、及种族灭绝罪而被ICC发出通缉与逮捕令。

2015年6月，南非曾被ICC要求逮捕前往南非出席非洲联盟峰会 (African Union Summit)的苏丹前总统巴希尔。尽管南非地方高院做出应逮捕的裁定，但巴希尔却早一步搭机离开南非。

就履行《罗马规约》合作义务，依ICC逮捕出席金砖峰会的普京总统此请求而言，南非政府遭受各种政治、外交、及法律上的压力。南非总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa）积极与俄国磋商，并与巴西总统鲁拉、中国国家主席习近平、及印度总理莫迪交换意见，要求普京不要出席。7月17日，南非司法部向检察总长巴托希发出了普京逮捕令。

虽然普京同意不出席金砖峰会实体会议，但表示仍将以视讯方式与会，此实属明智之举。如果执意参加，他将面临被逮捕的风险，而俄国与南非双边关系也势必搞坏。

普京不参加的决定是相关国家外交折冲、协商、以及国家利益综合考量的结果。原本明年将主办第16届金砖峰会的巴西，宣布放弃主办权，改由俄国主办。虽然表面上巴西表示放弃主办权的原因是明年也要主办G -20峰会，怕忙不过来，但主要原因可能是身为《罗马规约》缔约国的巴西，无法避开执行ICC逮捕普京的法律义务吧！

作者是国际法学会理事