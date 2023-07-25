西班牙首相恐右牌奏效 组新政府需加泰独派政党支持

来源：明报

西班牙国会众议院周日（23日）大选结果揭盅，最终出现悬峙国会。右翼“人民党”虽取得最多136个议席，但其盟友极右“呼声党”所得议席大减，两者联盟未够176席过半门槛筹组政府。提前大选的左派首相桑切斯虽成功利用民众反极右情绪阻挠呼声党造王，但左翼联盟合计议席也未达简单多数门槛，若要组新政府或须靠批准再次独立公投，换取加泰罗尼亚政党支持。倘僵局持续，西班牙随时需最快于年底再举行大选。

右翼寻组少数政府 极端保守政纲难获支持

呼声党（Vox）议席较2019年大减19个，仅得33席，与人民党（PP）合共得169席。人民党党魁费霍（Alberto Nunez Feijoo）宣称胜选，寻求筹组少数政府，期望各界勿令西班牙陷入政治僵局。然而其他政党不愿与主打反移民、反性小众等极端保守政纲的呼声党合作，令首相桑切斯（Pedro Sanchez）领导的左翼“西班牙工人社会党”（PSOE，下称工人社会党）被视为更有力组阁。

另一边厢，首相桑切斯所属的工人社会党在5月地方选举铩羽后，桑切斯作政治豪赌提前大选，以图挽回劣势，这次成功利用民众对极右独裁历史的恐惧，阻止呼声党造就人民党成王。桑切斯前天在工人社会党总部外向支持者说：“反动的人民党和呼声党阵营已被打败。”台下群众报以1936至1939年西班牙内战反法西斯口号高呼：“不让他们（极右派）通过！（No pasaran!）”桑切斯极力阻止人民党筹组政府，他上月曾向西班牙《国家报》表示，有欧洲领袖忧虑如人民党和呼声党执政会破坏欧洲内部平衡，并称：“有些事物远比呼声党危险，就是人民党采取呼声党的政策和立场，正如我们眼前所见：否定社会、政治和科学共识。”

即使工人社会党相较人民党在筹组政府方面有优势，并已展开对外游说，其目前与主要盟友极左政党联盟“汇总”（Sumar）合共所得也只有153席，远未达176席的过半门槛。英国《金融时报》和美国《纽约时报》等媒体统计，就算再加上另外4个一直合作的细小加泰罗尼亚分离主义政党议席，扩大了的联盟也仍只得172席，比过半少4席。

JxCat暗示利用合组政府争独立公投

因此桑切斯和工人社会党能否成功组阁，关键被指在于争取坐拥7席，强硬鼓吹独立的“一起为了加泰罗尼亚”党（JxCat）支持（此情况下合共可得179席）。但路透社指出，加泰分离政党或会要求以再次举行当地独立公投作为交换，因此各方要达成协议十分困难。2017年独立公投失败后流亡比利时的JxCat主要领袖之一普伊格德蒙特（Carles Puigdemont）早前表示，不会支持桑切斯或费霍。JxCat发言人诺格拉斯周日则称，将会“充分利用大选结果带来的机会”，暗示会再利用合组政府谈判机会争取独立公投，她说：“我们不会在没有回报下，让桑切斯成为首相。”

倘未能组阁 最早年底再大选

西班牙众议院将于下月17日展开新会期，并筹组政府，如未有政党能成功组阁，国王须于首次组阁表决后两个月内解散国会，并定于之后54天内再举行大选，意味如有需要下届大选最早将于本年底举行。