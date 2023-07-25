中央释出信号 楼策或有重大调整

来源：星岛日报

星岛社论

面对经济增速持续放缓的严峻形势，中共总书记习近平昨天主持中央政治局会议，在分析当前经济形势后，决定对现行经济政策作出调整。会后声明除了提出扩大内需，优化民企发展环境外，更对楼市的表述出现重要变化，只字不提“房住不炒”，并指房地产市场供求关系发生重大变化，适时调整优化房地产政策，令人憧憬中央对楼市重新定调，政策将有所变化，冀能为疲弱不振的市场注入强心针，提振消费和投资信心。

松楼控须遵因城施策底线

会议指出，当前经济运行面临新困难，主要是内需不足，外部环境复杂严峻，须把稳就业提高到战略高度通盘考虑。内地三头马车减速，上半年固定资产投资按年增长3.8%，低于中央设定的5%增长目标，主要来自政府主导的基建投资；至于上半年出口萎缩3.2%，6月出口更大跌12.4%；6月消费按年增速3.1%，均反映经济复苏势头不似预期，呈现波浪式发展、曲折式前进，意味中央认为下半年经济仍是起伏不定，挑战重重，有必要调整政策来刺激经济。

中央开出提振经济药方，是继续实施积极财政政策和稳健货币政策，优化和落实好减税降费政策，着力扩大内需、提振信心、防范风险，部分措施可说是旧瓶新酒。在谷内需方面，要求提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游消费。前者是汽车下乡、家电下乡等政策翻版，会前发改委已与相关部门推出10条促进汽车消费政策；后者是因应上半年旅游人次和收入分别按年大增63.9%和95.9%，回到疫前水平77%和82%，认为仍有进一步增长空间。

不过，会议对提振市场信心聚焦在楼市，罕有地不提“房住不炒”，强调要适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，释出中央对楼市重新定调的信号。此举反映在当前楼价持续下跌，内房债务危机深化，恒大地产公布业绩，过去两年亏损5800亿元人民币，总负债2.43万亿元后，令内房股价全线受压。由于内房相关产业占GDP逾20%，需要楼市政策扶一把，若任由楼价续跌，恐更难提振民众买楼和企业投资的信心。

不提“房住不炒”并不意味楼市政策急转弯，因会后声明强调地方要遵守因城施策的底线，用好政策工具箱，盘活改造各类闲置房产。至于积极推动城中村改造，只是针对约20个特大城市进行，并非像之前“棚改”般大拆大建，反映中央对放宽楼市调控并非一刀切和大水猛灌，而是通过灵活手段，延缓楼市下行对经济的影响。

问题是中央会采取什么救楼市措施，若只放宽按揭成数和减息，作用不大，须从限价和限购方面入手。若放宽限价令，发展商便有望按市价卖楼套现，缓解资金链断裂，但此招须配合放宽限购令，让已拥有物业人士，可释放存款进行投资，楼市才有望迅速回稳。

另一焦点是切实优化民营企业发展环境，坚决整治乱收费、乱罚款、乱摊派，更要建立健全与企业的常态化沟通交流机制，鼓励民企敢闯、敢投、敢担风险，积极创造市场。

会前频出台提振民企信心

过往，重大政策调整是政治局会议结束后才出台，但这次中央罕有地在会前频频推出提振民企信心措施，继总理李强在月中接见多家平台经济企业家后，发改委上周五推出“民营经济31条”，支持民企做大做强，昨天再推出促进民间投资高质量发展17条建议，明确鼓励民企参与交通、洁净能源、新型基建、先进制造业等领域投资。这反映经济形势很严峻，不能墨守城规，须在会前采取措施激励民企的投资意欲，冀能提振其信心，尽快加大力度投资在战略性产业，既可配合国家战略产业政策，又可透过扩充规模吸纳更多人手，纾解青年人高失业率问题。

中央提出刺激经济政策大方向，具体落实措施有待部委细化后才出炉，力度是否够猛够大，市场正拭目以待。