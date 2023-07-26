芯片业料人才短缺或令美国努力受挫 需改革移民政策留人才

来源：彭博社

半导体行业警告称，美国将没有足够的工程师、计算机科学家和技术人员来支持本年代的行业快速扩张，从而威胁到该国促进国内芯片经济的努力。

半导体行业协会(SIA)援引其委托进行的一项调查表示，到2030年，芯片制造商有望增加约11.5万个工作岗位。不过，基于一项针对当前学位完成率的研究，预估的这些职位中约有58%可能空缺。

“到2030年，半导体行业应会从5500亿美元成长为数万亿美元的行业，将需要更多人才，”SIA首席执行官John Neuffer表示。“如果我们无法解决这个问题，该行业总体上将陷入困境。”

SIA表示，到2030年，行业总收入将增长至1万亿美元，几乎是2020年的两倍。据牛津经济研究院的研究，届时该领域将需要约46万名人才。基于当前趋势，约6.7万个新职位将空缺。

SIA表示，没有足够多的美国人在学习科学、工程、数学以及技术类相关科目。而在学习这些技能的外国人却在离开美国。

美国高校中，50%以上的工程学硕士毕业生以及60%的工程学博士为其他国家的公民。上述科目中，大约80%的硕士毕业生和25%的博士学位获得者要么是出于选择、要么是因为移民政策不允许而离开了美国。

Neuffer表示，短期内必须通过移民改革来解决该问题，以允许美国留住更多在世界一流大学培养的人才。除此之外，美国必须吸引更多学生进入相关的教育路径，而芯片行业必须更好地吸引拥有所需技能的人才。