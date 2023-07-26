来源：台湾中时新闻网

作者：林保淳

台湾2024总统及立委选举的局势，其实是非常明朗的了，在侯友宜已确定被提名后，无论郭台铭未来作若何的决定，都已无足轻重，必然是绿、蓝、白三强鼎立的局面，而且以绿营拥有35%以上的坚定支持者而言，胜负之数，已经毫无悬念，必然是赖清德将先驰得点，而在立委席次上，恐怕也将是单独过半，未来还是民进党一党独大、全面执政。

但是，由于民进党近8年的执政，贪污腐败、任人唯亲，公器私用、独裁专制，经济萎靡不振、学术风气败坏、五缺未能改善，更且挑弄仇恨、撕裂社会，尤其是两岸关系，剑拔弩张，兵凶战危，随时有可能爆发战争，台湾民众惶惧不安，痛厌非常，有6成以上的民众，都希望“下架民进党”，再度“政党轮替”。

在此情况下，唯有“蓝白合”，才有可能击败民进党，也是确然无疑的了。国民党的“执政大联盟”、民众党的“联合政府”，其实也只有在蓝白竞合，下架民进党后，才有可能实现。

蓝、白两党必须认清，“蓝白合”不但是多数民意所归趋，更是其政治理想能否实现的关键。但是，“蓝白合”的呼声，虽是酝酿、倡议已久，却仅止于口头宣说，从未见蓝白两党有若何具体的行动，且双方的意见不一，该如何“合”的问题，始终悬而未决。

蓝、白两党虽有其各自不同的理念及政策，但双方还是有共同的认知，“战争与和平的选择”、“清廉与贪腐的选择”，是两党共同的信念，而“两岸和平”又是全台民众最迫切的期待，“蓝白合”其实是有共同的基础的。“合则两利”，“分则两害”，既竞而能合，国民党、民众党以及全台湾的民众，才能“三赢”。

这可分“竞”与“合”两方面来说。“竞”是必须的，因为蓝白两党都必须扎稳根基，相互竞争，而这主要是在政党票的各自努力上，从现有绿、蓝、白三党的政党喜好度来看，在不分区立委席次上，极可能是三分天下，各自有10席左右，这是蓝白两党可以兄弟登山、各自努力的部分。

在“合”的方面，当然是指区域立委及总统职位。区域立委席次，目前是民进党单独过半，国民党次之，民众党则挂零。民众党是新兴政党，基层实力稍弱，在小选区制下，是非常不利的。民众党如欲壮大自己，必须在区域立委上有所建树，这就必须蓝白两党通力合作，才足以打破民进党一党独大的局面。蓝白两党，必须在区域立委中，通力合作，协调出单一的人选，以与民进党抗衡。

蓝白两党可以详细剖析地方的实力，在国民党占优势的区域，民众党不派出人选，全力支持国民党；在双方势均力敌的区域，由两党的人选比较民调，挑选出最有希望的人选，在此，国民党应当礼让数席，仿依蔡壁如之例，由民众党披挂上阵。而如若是民进党占绝对优势的区域，则以协调为主，最好是也仅推派单一人选。如果能够在区域立委的合作下，拉下民进党8到10席，未来立法院民进党为所欲为的局面，就将可以改观。

当然，最重要的还是总统的职位。以目前三党候选人的民调上看，赖清德一枝独秀，牢不可破，在“三脚督”情况下，必然还是能掌握到政权，而一旦民进党再度执政，则旧事重演，蓝白两党的“执政联盟”、“联合政府”将一切落空，台湾民众更还是得痛苦四或八年。因此，蓝白必须，也只能合作，推派出一组人选，才有希望。

总统职位，有正、副之分，究竟应该是“柯侯配”还是“侯柯配”，是可以据未来柯文哲与侯友宜的民调来决定的。台湾的政治制度，有五院之分，而总统实际上是独揽大权，而不必接受监督的，其下五院的院长，地位相当重要。蓝白两党，其实在达成总统职衔的共识之前，就可以规划“影子内阁”。柯文哲、侯友宜，乃至黄珊珊、朱立伦、韩国瑜，甚至是郭台铭，都可以适才适所，纳入未来的考量之中。

在此，民众党不宜过于躁进，而国民党亦不该以老大自居，双方各退一步，既竞又合，才能在2024选战中获得光彩的战果。

“蓝白合”是最理想的组合，但也正因理想化过高，在现实面上也困难重重。但是，也正因其困难重重，也才真的是需要群策群力加以完成的。目前蓝白两党彼此的隔膜犹深，迫切需要民间的力量加以推动。“政党轮替”，既是多数民意的归趋，则民间也应该有具有声望的学者、团体，站出来呼吁蓝白两党，务必以民意为依归，更迫切需要的是，能出现像战国时期折冲樽俎，合六国以对抗强秦的苏秦。

（作者为台湾退休大学教授）