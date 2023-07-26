基辛格的“剩余价值”

来源：台湾中时新闻网

作者：赵春山

美国前国务卿基辛格，最近突然造访中国大陆。基辛格老骥伏枥，近年来常在国际媒体发表高论，尤其是针对中美关系问题。今年5月，季在他的百岁生日前夕接受《经济学人》访谈时，就表达了他对中美两强爆发军事冲突的忧虑。

基辛格这次大陆之行，正值中美关系处在一个起伏不定的敏感时机，故难免被外界认为，他此行负有居间传话的特殊任务。基辛格喜欢搞“秘密外交”，他的代表作就是1971年7月的访问中国大陆，不仅为翌年尼克松的“世纪之旅”铺平道路，并且最后促成了两国的“关系正常化”。

基辛格在北京停留期间，不仅分别与中共外事办主任王毅和国防部长李尚福会面，并且还获得中共领导人习近平的高规格接待。基辛格的立场经常被归类为“亲中派”，他此行最大的收获是习近平那句“中国人民将永远记住你”；与此同时，习也表示：“希望你和美国有识之士，继续为推动中美关系重回正确轨道，发挥建设性作用。”

促使中美恢复军事高层对话，是基辛格此行所要达成的一个重要目标，也是拜登政府的期待。但北京要求只有美方解除对李尚福的制裁，两国防长才有恢复对话的可能；而美国国防部长奥斯汀则强调，“对话不是一种奖励，是必要的。”

其实，中美双方存在的最大歧见是，中国认为拜登虽了解美中冲突可能带来灾难性后果，但美国不仅欲与中国经济脱钩，并在军事上结合盟友，对中国形成战略围堵。王毅这次在与基辛格会面时就放话，遏制或包围中国是“不可能的”。

基辛格曾被视为外交奇才；但讽刺的是，基辛格曾在1973年，因与北越谈判代表黎德寿（Le Duc Tho）达成的一项和平协议，二人同获诺贝尔和平奖；但战争却一直持续到1975年，黎德寿最后甚至拒绝接受这个引发争议的和平奖。

国际战略格局已今非昔比，基辛格当年以“联中制苏”玩权力平衡的把戏，恐怕无法适用于今天瞬息多变的国际情势。俄乌战争让美国疲于奔命，稍一不慎，即有陷入东西两面为敌的困境。基辛格就曾坦言，中俄结盟是他心中最大的梦魇。

基辛格是典型的国际政治现实主义者，他眼中只有权力和利益。中共强调“交新朋友，不忘老朋友”，但要谈解决问题的对象，还是那些真正拥有权力的人。基辛格早已退出政治舞台，如两岸问题专家葛来仪（Bonnie Glaser）所说，中方高度重视与基辛格的友谊，他带来的讯息会被倾听，但是否被采纳还有待观察。

美方对基辛格有期待，但却刻意淡化他的政治色彩。国务院发言人米勒表示，基辛格是一名普通公民，并不代表美国政府。米勒强调：“不知道政府与基辛格之间有任何计划中的交流，但如果他在某个时候向这里的官员通报他的对话，我不会感到惊讶。”

形势比人强，基辛格或许还希望在中美之间扮演谋和的角色；但“廉颇老矣，尚能饭否”，基辛格此刻的心情，应是充满“英雄无用武之地”的诸多无奈。

（作者为台湾淡江大学中国大陆研究所荣誉教授）