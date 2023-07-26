俄乌烽火波及乌克兰“国魂” 战争还能谈判解决吗？

来源：香港01

作者：叶德豪

自俄罗斯上周退出黑海粮食协议之后，人们本来预期这只是跟过去几次协议续期一般的半认真威胁，在土耳其的劝说和“全球南方”国家的压力之下，普京很快就会“迷途知返”重回协议。岂料一周以来的事态发展却预示着这是俄方升级战争的一环，目标也许是要让从古希腊时代已有“粮仓”之誉的乌克兰土地美名不再。

退出粮食协议之后，俄军接连几个晚上动用导弹和无人机远程攻击敖德萨州的运粮港口设施，期间更毁掉了至少6万吨谷物。到了本周初，俄军更向黑海以外的乌克兰运粮基建发动攻击，在7月24日清晨以无人机袭击了乌克兰和罗马尼亚边境上小城雷尼（Reni）的粮仓。

这个位处多瑙河岸的城镇，是乌方自去年俄乌战争以来积极建设的对欧运粮路线上的一个环节，从多瑙河往欧运粮成本较高，但此刻其每月运载量已可高达200万吨，此数已高于俄方尚未退出粮食协议却以行政手段阻挠的乌克兰月计黑海粮食出口量。

此前一天，俄罗斯的导弹攻击也针对了敖德萨属于联合国教科文组织文化遗产的市中心，当中曾被前苏联拆除、2003年才原址重建的主显圣容主教座堂受到严重破坏，而在2019年乌克兰东正教会正式另立门户之后，此教堂其实直到受袭之前也并未改宗乌克兰，而尚隶属于莫斯科东正教会的乌克兰分支。（莫斯科方面称破坏可能是乌克兰防空导弹造成。）

如果上述的攻击轨迹持续，一直认为美国主导北约东扩迫使普京入侵乌克兰的美国国际关系现实主义大师米尔斯海默（John Mearsheimer），去年作出的判断似乎愈见明显为真——那就是，普京已然转变策略，将战争目标定位为将乌克兰打成一个不能运作的破烂国家。

东正教对于乌克兰的重要性不在话下。而乌克兰人也一直以国土上肥沃的黑土地为荣，不少人都认为乌克兰上蓝下黄的国旗颜色正是代表着蓝天之下的无际小麦田——地上粮食的生产可算是乌克兰的“国魂”。

当然，这并不代表普京的策略一定会成功。观乎去年10月其发动的能源攻击，很明显并未能达至在冬季拖垮乌克兰反抗意志的目的。

可是，当西方国家最近都在或明或暗表态认为本年底俄乌将出现谈判机会之际，普京却透过包括上述攻击在内的手段升级战争，配合起乌克兰发动反攻近两个月并无明确战果的形势来看，俄方似乎己确信自己在这场战争中的长远优势，因而不会轻易接受潜在妥协而在本年底按照西方剧本在谈判桌上争取停战。

如果米尔斯海默的判断准确，在乌克兰人不主动放弃之前，战争本年内实在难望结束。毕竟，即使西方厌战之情渐起，如果普京不作出实质上的一些让步，欧美政界也难有收缩援乌力度的下台阶。

若然如此，我们大概可为俄乌战争两周年预先筹备了。