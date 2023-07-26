为何千万人不选他，郭台铭仍吾往矣？

来源：台湾联合报

台湾民意基金会的最新总统大选民调出炉，在郭台铭参选的四脚督情况下，赖清德以33.9%一枝独秀，大幅领先柯文哲的20.5%、侯友宜18%及郭台铭15.2%，郭台铭虽然敬陪末座，但却拉走了24%的柯文哲支持者，12%的侯友宜选票。从这份民调来看，郭台铭参选就是保送民进党的赖清德，并非空穴来风。

而特别的是，这份民调显示，虽然有高达41.5%的选民“乐见”郭台铭参选，但却只有15.2%会真正投票给他，换句话说，看热闹选民的居多，只有不到三成七是死忠郭粉；也就是说，在选民一片看热闹的心理下，身为大老板的郭台铭，竟还粉墨登场，演得有模有样，郭不但到蓬莱国小陪小朋友打棒球，还要到美国见前国务卿基辛格，颇有虽千万人吾往矣之姿。

只是，为何在千万人不选我，郭台铭还要执意吾往矣呢？

首先是郭台铭深信商场上的“破瓶理论”，过去大家都在说，买卖不成仁义在，但过去在生意场上深具狼性的郭台铭，却是信奉买卖不成，也要让大家都买不到，用这种宁为玉碎、不为瓦全的心理战来逼对手就范，应用在现今政治场合上，就是我虽然选不上，但也要让负我的侯友宜(不提名他)，以及柯文哲(不和他结盟)都选不上，以“破瓶”来逼对方来和自己谈，可见郭台铭的眼中，没有“中华民国”，只有自己的利益。

其次，就是看准了朱立伦的三心二意，造成国民党内派系的心猿意马，朱立伦在党内初选时，找来非党员的郭台铭，不明订游戏规则，让侯郭两人相争，在提名侯友宜之后，又不订定明确规范，任由党内派系及小鸡与郭台铭同台眉来眼去。

如今在侯友宜民调迟迟未起色的情况下，朱立伦又倡议与民众党的“执政大联盟”，在国民党主事者这种我得不到，也不要让你好过的心理下，自然让郭台铭有机可趁，成为他的最佳舞台。君不见，徐巧芯与郭台铭同台主持“董事长开讲”，又与傅崐萁一同参加花莲丰年祭。

郭台铭无疑已成为拖累蓝白的最大因子，保证民进党继续执政最大票房，如果朱立伦还不能坚壁清野，还在三心两意，祈求郭台铭及柯文哲的善意，那只会让下架民进党成为笑话，更坚定郭台铭虽千万人不选他，但仍吾往矣。