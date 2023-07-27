中国债券是世纪交易或毁灭之路？

来源：彭博社

中国债券究竟是世纪交易还是毁灭之路，三名日本市场老手在东京一边喝啤酒一边琢磨着：具体而微地反映全球投资者在决定参与全球第二大债券市场时面临的两难。

Akira Takei、Tatsuya Higuchi和Hideo Shimomura为东京的三家基金管理公司管理资金，总资产达6400亿美元。尽管他们之间至少有十年的交情，且有共同嗜好，包括喝酒时谈论金融事务，但他们对中国债券的看法却南辕北辙。

Higuchi任职Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co.，拥有30年经验的金融老手；他认为，中国是债券投资者的首选，毕竟几乎所有地方的利率都在不断攀升。

Takei花了37年时间投资主权债券，如今在Asset Management One Co.工作，他不碰中国的债券。他的论点是：持有这些证券的风险太大。Fivestar Asset Management Co.的Shimomura也有同感，他在过去30年里一直在各个市场进行投资。

Takei说，在他的整个职业生涯中从未投资过中国债券，他提及中国的房地产困境、资本管制以及与西方地缘政治紧张局势加剧等原因。他表示，如果投资中国政府债券，有可能拿不回这笔钱。

Higuchi的疑虑较少。Higuchi在位于有乐町的办公室表示，中国经济放缓的速度比世界其他国家要快得多，因此投资国债是有回报的。他说，找不到任何收益率超过2%且收益率曲线更陡的市场。

他们各自的思路凸显全球金融领域最大的困境之一：如何投资一个大到不容忽视的市场，但这个市场又容易受到决策难测和全球两大经济体陷入地缘政治竞争的影响，这种决策也使中国一些最大的企业巨头受创。

中国政府试图防止“资本无序扩张”，也向世界开放了该国数万亿美元的市场，由此显示，共产主义和资本主义联姻40年来仍是一个不稳定的结合。从人工智能到军事技术再到台湾命运等各个方面，中美之间的紧张关系恶化，只会加剧这种矛盾。

日本作为超低利率最后堡垒的所在地，已经在投资世界释放了4.2万亿美元的现金，且渴望买进或可提供更高收入的资产。问题在于他们愿意承担多大风险来获得这些回报。

中国的投资者以前也曾遭受过损失，甚至在债券方面也是如此。以美元计算，彭博一个有关中国政府债券的指数去年下跌5%，2016年也下跌约5%。市场还在讨论2015年人民币的大幅贬值，尤其是在人民币重新面临压力的情况下。

尽管近年来中国债券的表现优于全球同类债券，但这并未阻止外国投资者退出该市场——去年的资金外流规模创下6160亿元人民币的记录。外资最近开始尝试重返中国债市。