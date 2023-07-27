金溥聪徒增内乱 国民党须止血

来源：《中国时报》社论

正当国民党全代会甫通过侯友宜代表参选总统，全力营造侯韩相拥破冰，“汉子、秃子、燕子”再合体的大团结场面之际，侯友宜竞选办公室执行长金溥聪却在节目上放炮膛炸，小刀狂挥，炸的和刺的全是自家人；不仅对党主席朱立伦所提的“执政大联盟”公开质疑“不清楚那是什么”，又点名批判立委参选人罗智强“看不起他在安全选区还搞把戏”。金溥聪令外界错愕不已的表现，只能用“莫名其妙、霸道专横、火上加油、徒增内乱”来形容。

金溥聪或许对国民党723全代会挺过“换侯”风暴深感自豪，但这是全党上下与广大支持者理性团结、共同努力下一起冲过难关的结果，并不是金来了以后因他个人始能完成。而且即使如此，侯友宜民调老三的地位迄未提升，在此之前乃至之后，结合在野力量才有击败民进党的机会，早就是台湾社会多数人的认知，怎料到了金溥聪嘴里竟然就成了“愚蠢”、“自泄谈判底牌”、“长他人志气”？相对来看，金对明摆着的现实却装看不见、把多数人当笨蛋的说法，难道不更是色厉内荏、自己骗自己的阿Q心态吗？

包括“非绿大联盟”、“在野大联盟”、“政党轮替大联盟”，到“执政大联盟”乃至“联合政府”，从朱立伦、柯文哲到罗智强和蓝营诸多人士都提出过类似的口号，其核心诉求便是“下架民进党”。之前罗智强提出“政党轮替是高于一切的最高价值”后，由于选前若柯文哲的民调声势高将可能造成国民党挺侯无力、甚至选民自动弃保的“泄气”，因此立遭朱立伦的痛斥和蓝营围剿，罗也很快致歉并抽回此议。

不料事情都已平息一阵子了，金却又旧事重批，连带把蓝营重量级意见领袖陈长文律师的“决选大联盟”主张也骂进去，试问有此必要吗？在许多泛蓝支持者为爱国爱台忧心焦虑不已时，对提出不同意见或建议者都要这样不分背景、轻重、原因，一律否定，全面扑杀吗？

面对2024总统大选，蓝营一开始就陷入整合困难的情势，前台北市长郝龙斌还苦劝侯友宜以“候选人最小”态度来大团结，但金溥聪针对各种有“换侯”意见的自家人，从对蔡正元、邱毅、郑丽文等人发出“挤浓包”、“报老鼠冤”的声讨，也引发“小刀只戳自家人”的争议，现在又加上对罗智强、徐巧芯的批判或质疑，而这些被金小刀列入要开刀整顿的对象，“恰好”都是蓝营内外精锐的轰绿重炮手，在侯友宜形势如此艰困时，需要尽量争取外援团结犹不足，又怎堪如此自损战力、不断树敌呢？

更诡异且可议的是，强势的金溥聪不顾外界观感，对党主席朱立伦形同“叫板”的表现。其实朱说的是“国民党重返执政”后将组执政大联盟，而非选前即组，但即使如此保守的说法，仍然遭到金的质疑，这就不禁令人好奇，难道朱立伦讲话也要经过金溥聪同意吗？谁是党主席？过去政坛盛传金的权力有时甚至能凌驾马英九，难道现在金也是如此对朱？如此一来，夹处其中的侯友宜将何所适从？

在野整合才能胜选已经是大势所趋，身为侯竞办执行长不思如何扩大支持，却本末倒置、敌友颠倒，尽对自家人开炮，而且还透露出对在野整合走向的全然否定，如何能够促进党内团结与在野整合？金小刀公开反对党主席的倡议，且事先还未打招呼，显然是有意为之，如此不管外界联想、不怕留给外界连朱金侯最核心三角都各怀心思、沟通有碍，怎么去跟其他人谈合作的印象，这场选战如何打下去，令人细思极恐。

最新民调显示，金溥聪掌舵选战近一个月来，侯友宜的支持度仍陷入全面弱化，几乎没起色，虽然侯办的媒体与网络曝光度增加了，但并非主角侯友宜的声势增强，而是原应在幕后运筹帷幄、协调整合的金小刀抢尽锋头，金句连发，声量、版面都远超过主帅。现在原想改变的困境未解，但新的麻烦与争议已然出现，国民党与侯友宜对金溥聪的进退去留，真的必须想个清楚、断个明白。