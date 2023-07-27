两地市委书记、市长，列队迎接他们走红毯

来源：微信公号“决策杂志”

7月21日，河南省南阳市召开企业家表彰大会，南阳市委书记朱是西、市长王智慧率市四大班子领导在会场门口迎接踏着红毯、捧着鲜花的企业家代表。

在会场，企业家坐中间，市四大班子领导、县市区以及市直职能部门负责同志坐在两侧，处处体现了对企业家的尊重。

现场，市委书记朱是西为17位功勋企业家和6位特别贡献奖企业家颁奖；市长王智慧为11家2022年度金融贡献奖获奖单位颁奖；中国企业联合会副会长、省企业联合会会长梁铁山为8家五星级企业授牌；市委副书记、政法委书记金浩为6家四星级企业授牌；市政协主席张富治为20家三星级企业授牌。

朱是西说，企业要做强，企业家是关键。希望大家当好商圣精神传承者，认真学习借鉴浙商的“四千精神”，进一步做到“眼观四路”：

向前看，抢占风口，解放思想、更新观念，加强前瞻布局、前沿探索，把准行业风向标，掌握发展主动权。

向新看，创新引领，加快推进生产组织创新、技术创新、产品创新、市场创新等，努力培育更多专精特新企业。

向内看，强基固本，千方百计优化管理、降低成本、提升质效、扩大产出，全力以赴把产品做优、技术做精、成本做低、品牌做强、市场做大，加快企业上市步伐，推动企业实现裂变式增长。

向外看，开辟蓝海，积极与国内外产业链、资金流、信息流相链接，敢于出海搞兼并、抢订单、拓市场、寻商机，努力打造国际一流、世界知名的企业。要踊跃投身生态环保、乡村振兴、捐资助学等领域，情系桑梓、回报社会。

朱是西还要求千方百计把市场主体在南阳的制度性交易成本降到全省乃至全国最低。要诚信靠谱，对企业以心换心。把提高政府公信力作为优化营商环境和信用南阳建设的基础性先导性工程。要在政治待遇、医疗保障、子女教育等方面送上有温度的政策大礼包。

湖北鄂州：书记市长列队，迎接优秀人才

7月22日，首届“7·22鄂州人才周”在湖北鄂州国际会展中心开幕。开幕前，优秀人才走红毯，鄂州市委书记孙兵、市长王玺玮等列队迎接，以一座城最高礼遇致敬人才。

7月21日晚，首届“7·22鄂州人才周”欢迎活动举行，市委书记孙兵出席并致辞，市长王玺玮出席。孙兵代表鄂州市委、市政府向出席活动的各位嘉宾表示欢迎，向长期以来关心支持鄂州发展的各界朋友表示衷心感谢。

他说，今年是鄂州建市40周年。40年栉风沐雨，一代又一代生于斯、长于斯的“鄂州人”怀揣希望、惜别故土，在他乡求知求学、创新创业，用卓越的智慧和坚韧的毅力，书写了绚丽的人生华章。40年砥砺奋进，一批又一批居于斯、恋于斯的“新鄂州人”选择鄂州、扎根鄂州，在这里投资兴业、干事创业，用辛勤汗水和默默耕耘，成就了美好人生梦想。鄂州因你们而精彩、为你们而自豪。

孙兵指出，当前，武汉新城和花湖机场两大省级战略叠加推进，为鄂州这座“吴王古都”“空港新城”迎来了千载难逢的发展机遇，也为各类人才在鄂州放飞梦想、成就未来提供了施展才华的广阔舞台。真诚欢迎各位同乡多回来走走、常回家看看，把更多先进理念、前沿技术带回鄂州，把更多优秀企业、优质项目引进鄂州，将浓浓思乡之情化为绵绵助乡之力，共同推动鄂州焕发新活力、展现新辉煌。期盼大家以这次“鄂州人才周”为契机，充分发挥人脉广、资源多、信息灵等优势，积极宣传推介鄂州，讲好家乡故事，让更多的海内外朋友关注鄂州、点赞鄂州、集聚鄂州，为家乡发展再添新力、再立新功、再谱新篇。

报道显示，近年来，鄂州市为吸引优秀人才，出台了多项政策。

自2018年起，鄂州市精准有效针对人才评价“立新标”、产业领军人才“强队伍”，先后出台“新鄂州人”多项配套文件，持续在改善人才发展的社会环境、工作环境和生活环境上出实招、优服务、解难题，着力构建更具比较优势的人才政策体系，已累计投入人才发展专项经费1.38亿元（人民币，下同）。

聚焦鄂州“157”产业集群，依托科研院所、企事业单位和各类创新创业平台，通过多种方式集聚国际级顶尖人才、国家级战略人才、省级领军人才和市级高端人才。对入选者给予最高200万元奖励、最高1亿元配套股权投资、3年内免费提供1000至5000平方米办公场所。