中国双边结算中人民币占比首超美元

来源：日经中文网

在以中国为交易方的双边结算领域，中国货币人民币的使用正在扩大。统计企业和机构投资者等的结算货币，人民币的比例在2023年4至6月为49%，首次超过了美元。资本市场的开放和与俄罗斯的交易增加影响较大。在全球整体的结算中，人民币的比率仅为不到3%，但由于“去美元化”的趋势，正在发生货币的分割。

根据中国国家外汇管理局公布的统计资料，对企业、个人和投资者的跨境交易按货币进行了统计。中国政府2009年解禁了人民币贸易结算。除了由货物、服务和经常转移等构成的贸易结算之外，还包括股票和债券的买卖等资本交易结算。

此次的统计不包括不直接经由中国的第三国之间的贸易和资本交易的人民币结算。环球银行金融电信协会(SWIFT)的数据显示，截至2023年6月，在包括第三国之间在内的全球结算额份额中，美元以42.02%排在首位，人民币以2.77%排在欧元、英镑和日元之后，位居第五。

与中国占全球国内生产总值(GDP)的比例相比，人民币结算的全球份额仍然很小。不过，与约5年前的1.81%相比有所上升，存在感正在逐渐提高。其驱动力就是以中国经济实力为背景的双边结算。

中国人民银行(央行)的统计显示，截至2022年，人民币跨境结算总额为42.1万亿元。其中，资本交易额为31.6万亿元，占到七成。贸易等经常交易为10.5万亿元。

2023年4至6月，人民币的跨境结算额同比增长11%，达到1.5104万亿美元，美元计价同比减少14%(1.3997万亿美元)。从有可比数据的2010年以来的数据来看，按季度计算，人民币首次超过美元。

人民币结算的扩大有资本市场的开放和贸易结算中的“去美元化”的两个原因。

中国政府此前致力于外国人经由香港买卖以人民币计价的股票和债券。2014年的股票市场交易互联互通、2017年债券版“债券通”的启动推高了人民币结算额。2022年启动交易所交易基金(ETF) 互联互通，2023年启动了利率互换市场互联互通。

在贸易金融方面，与俄罗斯扩大人民币交易产生了影响。俄罗斯在2022年入侵乌克兰之后，由于美欧日的金融制裁，被排除在美元和欧元的结算网之外，在与中国的原油交易中使用人民币。俄罗斯央行的数据显示，3月份人民币在外汇交易中的份额上升至创历史新高的39%。

今后人民币结算的份额很可能还会上升。这是因为中国政府表明了加强人民币国际化的方针。

2015年的人民币贬值带来了意想不到的汇率变动，人民币的国际化一度停滞。但在2022年10月的中国共产党代表大会上，表示要有序推进人民币国际化，与属于以往方针的稳慎推进相比之下，显得更加积极。

中国政府相继着手签署双边协议。3月与南美巴西达成协议，在与大豆主要出口目的地中国的贸易和投资领域，用人民币兑换雷亚尔，不再通过美元。同样在4月，阿根廷宣布将从中国进口商品的结算从美元改为人民币。

很多新兴经济体希望在外汇交易中减少对美元的依赖。美国利用美元的支配地位对俄罗斯实施金融制裁，成为一部分国家考虑“去美元化”的契机。国际形势的变化给人民币国际化带来东风。以美国为中心的阵营将继续使用美元结算，而与中国有着深厚政治和经济联系的国家将转向人民币，这可能导致货币分割和条块化。

中国正试图以巨大的购买力为武器，削弱美元在资源交易中的支配地位。2023年3月，中国国有石油大型企业中国海洋石油(CNOOC)和法国道达尔能源公司通过上海石油天然气交易中心进行了中国首单人民币计价的液化天然气(LNG)交易。

为了避免汇率波动，人民币在国际汇款和兑换方面仍有严格的限制。易用性不好一直是人民币国际化的障碍。中国被认为将在国际化和货币稳定之间保持平衡，同时分阶段放松管制。