德国经济与衰退擦肩而过

来源：德国之声中文网

根据经济学家的平均预测，德国经济在第二季度通过微小增长勉强躲过了衰退。路透社调查的19家银行的经济学家平均预测，与第一季度相比，4月至6月的国内生产总值（GDP）将增长0.1％。

在过去的两个季度中，由于高通胀导致购买力下降，进而导致消费下跌，欧洲最大的经济体在前两个季度均出现了萎缩。2022年底，GDP下降了0.5％，2023年初又下降了0.3％。连续两个季度出现负增长的情况被称为技术性衰退。德国联邦统计局将在本周五对春季表现做出初步估算。

荷兰国际集团首席经济学家布热斯基在谈到春季季度时表示：“这还不是复苏的开始”，这只是短暂的缓和。这可能是由于消费再次增长的缘故，因为通货膨胀不再像年初那样严重，且许多行业已达成明显的薪资增长协议。在未来几个月中，可能会更多地看到的是停滞而不是增长。”“我们将看到一段衰退期”，布热斯基说。

贝伦贝格银行经济学家费德勒也认为，消费者的购买行为在第二季度支撑了经济增长。费德勒表示：“行业仍处于困境之中。此外，较高的利率可能会给建筑业带来进一步的压力。”鉴于全球经济的不稳定，对外贸能带来积极刺激的预计也不容乐观。

一些专家认为，德国经济在下半年可能会再次陷入衰退--鉴于最重要的经济先行指标--德国Ifo商业景气指数，在7月份已经连续第三个月下降。Ifo调查负责人克劳斯·沃尔拉贝指出：“德国经济的疲软阶段仍将延续。”预计今年第三季度的国内生产总值将下降。

根据国际货币基金组织的数据，与其他工业化国家相比，德国的经济表现异常糟糕，是今年唯一一个可能出现经济萎缩的大国。国际货币基金组织预测德国今年国内生产总值将下降0.3％，而2024年将增长1.3％。