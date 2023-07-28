抹黑香港“去国际化”，是殖民思维

来源：环球时报

作者：吴秋北

“背靠祖国，联通世界”，既是中央的要求、香港的优势，也是特区政府一直在重点推进的工作。然而，近日出现个别文章抹黑香港所谓“去国际化”，恶意将“国际化”与“国家安全”置于对立面；此外还有人将发展香港经济与维护国家安全放在对立面。姑且先不猜测渲染“去国际化”的都是些什么人，他们为什么散播这种不攻自破的荒谬观点，就其臆断、概念化、脱离实际便很令人不知所云。香港是经历过动荡，吃过苦头的，对于国家安全是民生经济发展的前提，有着更深刻的教训和认知。

2019年，香港“黑暴”肆虐，人人自危，不少普通市民也遭到恐吓和攻击，商店银行、爱国团体，甚至立法机构都受到暴力冲击。渣打和汇丰等外资机构在报章刊登整版广告，呼吁社会反对暴力，维护香港国际金融中心地位。这种街头暴力的背后推手是英美代理人，那种以搞乱香港、推翻“一国两制”为目的，危害国家主权、安全和根本利益的行为，就是香港国安法“对症下药”治疗的恶疾。香港国安法犹如定海神针，维护并稳定住了香港安全、高效、开放、国际化的营商环境。这是显而易见且符合国际惯例的，为何会有“去国际化”的杞人忧天？真个阴阳怪气，咄咄怪事！至于认为维护国家安全到所谓“七八成就够”，再做更多便要“付出更大代价”的说法，就更为荒谬。维护国家安全绝不能缺斤少两。那欠缺的两三成国家安全，说这种话的人能保障吗？或者说，用牺牲“两三成的安全”就能换来香港“国际化”吗？这显然是颠倒因果的无稽之谈。

香港国安法落地后，有些人仍死心不息，以“软对抗”的方式潜伏，继续试图迷惑市民，散播“反中乱港”和“港独”思想。对国家安全的弦一旦松懈，就很可能让他们有机可乘。我们绝不能好了伤疤忘了痛，国家安全必须警钟长鸣。“明者防祸于未萌，智者图患于将来”，对于极端思想和恐怖主义，必须及早打击，这是任何负责任政府都应做的。特别是在恐怖主义泛滥的今天，欧美各国极其重视国家安全和反恐工作，又有谁因为担心会影响其“国际化”程度而叫欧美少做一点国家安全和反恐相关工作？事实上，滥用“国家安全”概念最多的是欧美国家，特别是美国。华盛顿屡屡以“安全理由”作为制裁和打击异己的借口。说香港在“去国际化”的那些人不会说美国在“去国际化”，因为他们的脑袋早已把美国等同于“国际化”了。

说回香港，香港的“国际化”，必然是以全面准确贯彻“一国两制”和维护国家安全为前提的，不存在所谓“为了防止‘颜色革命’而减少对外开放”。香港的国家安全工作做得越牢固，市民的国家观念和国家安全意识越强，香港对外开放的空间才会越大。举例说，假如某些界别经常暗地搞“港独”活动，便很可能会被禁止以“中国香港”的名义参与国际活动，甚至被取消资格。香港能以正式及单独成员身份和“中国香港”的名义参与和举办各种国际盛事与会议，前提就是以“一国”为先的“一国两制”。

再者，香港的“国际化”，并不等同于“全盘西化”。香港是国际桥梁，融汇东西，贯通中外。有些香港人仍抱残守缺，思想还停留在被殖民时代。把“全盘西化”当作“国际化”，把“西方价值观”当作“普世价值”，他们以为“西化”的相对比重降低了，就是“国际化”程度在下滑。事实上，香港现在不是“去西化”，更不是“去国际化”，而是要提高“非西方”的部分，让香港的盘子更大，为一个更大的“国际”服务。比如在行政长官互动交流答问会上，曾讨论过如何把香港建设成为中外国际法律人才培训基地。“中外国际”包含的法系，不只有英美法系的普通法，也有欧陆法系的大陆法等。香港不是要否定普通法或“去普通法”，而是要进一步认识其他法系，建立更广阔的国际视野。香港需要有更高水平、更加恢弘的对外开放，不单是对“西方”开放，更要对“非西方”开放，这样的“国际化”，是未来国际大局的必然走向，才能让香港发展行稳致远。

同样地，以往因为部分官员的殖民思维，导致香港与内地的联通程度不足，一定程度上阻碍了香港作为联系中西角色作用的发挥。当我们作出调整，补上这方面短板时，便有一些人觉得香港“只往内看”。事实上，长久以来，香港的经济发展与内地息息相关。很多跨国企业在港设立基地，是为了开拓内地的庞大市场。今年初特区行政长官“中东之行”，中东方面便提到，非常重视香港“背靠祖国、联通世界”的独特优势和机遇，包括国家的“一带一路”倡议、粤港澳大湾区发展等。与内地的合作，正是为香港创造国际机遇的前提。没有背靠祖国的优势，香港对国际社会的吸引力将大大降低。

其实，由于西方一百多年的殖民侵略和统治，香港社会实际存在的问题在于长期存留的西方思维定势，而绝非国家和国民意识“太多了”，更不存在“去国际化”的问题。唯西方马首是瞻太多、国家观念太少，才是香港真正需要改善的问题。

以行政长官为首的特区政府，一直在中央的支持下旗帜鲜明地推动香港的国际化，从来没有官员说过香港国际化会破坏国家安全，那些无的放矢、臆造出来的“去国际化”到底从何而来？一些人长年抹黑香港，诋毁香港，我们最重要的就是做好自己，通过做实事让世界认识香港，理解到香港的独特优势所在，而无需浪费时间跟他们纠缠。

作者是香港立法会议员、香港工联会会长