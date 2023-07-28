郭台铭追逐总统梦的手段会让选民不安

来源：联合报社论

国民党正式提名侯友宜为总统候选人后，郭台铭写下“虽千万人吾往矣”的长文，暗示会继续走自己的路。几个月来，郭台铭办造势大会、拜庙、会见地方人物，乃至出访美日，脚步从未停下。但随著他的总统梦欲望日益强大，其支持度却日渐下滑。目前蓝白阵营忧虑他会破坏在野合作“下架民进党”的契机，郭台铭更应担心的是，他捐赠疫苗营造的好形象就快要消磨殆尽了。

郭台铭每次在各地造势，都有一群人举着“诚信”的牌子如影随形，提醒他忘了遵守对国民党的承诺。这样的想法，国民党始终未曾公开说出口，其实却是许多人的共同感受。四月十八日郭台铭争取国民党提名时，诚恳要求“请再给我30天”，证明他有准备。五月十七日国民党中常会决定征召侯友宜时，郭台铭称他会信守承诺，支持侯友宜胜选。但时隔半月，他在金门和民众党的柯文哲演出两情不悦的“海誓山盟”，次日又说忘了什么盟誓。

郭董是企业界老将，却是政坛新兵，他把“诚信”二字看得那么轻，是一般民众难以接受的事。如果选举中即能言而无信，日后承担台湾重任，岂会慎重兑现承诺？郭董游走蓝白之间，表面上似以促成国民和民众两党合作为己任；实际上他只想“当老大”，要求两党礼让。因此，七月间传出他要“并购”民众党，后又传出他要求柯文哲“让大哥先做四年”，引爆民众党的不满，柯文哲也吓得不敢再接其电话。

在任何民主国家，就算再有钱有势的富豪，谁敢冒天下大不韪说出“并购”政党的话？但郭台铭身边却有人放出这样的讯息，彷彿并购政党“有钱就能”，令人错愕，民众党则为此退避三舍。“让大哥先做四年”的倡议也有类似逻辑：权位私下讲定即可，至于民意谁属，并无关宏旨。郭台铭对待民众党如“小弟”的姿态，和他把国民党提名当成“敲门砖”用过即弃的粗暴，都违背了民主政治的平等原则和政党政治精神。

郭台铭或许以为，只要头戴旗帜帽，口喊下架民进党，对国民党不口出恶言，即能保持自己的“正蓝反绿”形象，获取泛蓝选民及中间选民的支持。但从四月迄今，他的路却愈走愈窄。四月前郭台铭曾询问金溥聪：自己适合当King（国王）或当Kingmaker（造王者）？金溥聪答说“造王者”。但郭台铭即未再回应，显示“当王”才是他心中所想。郭台铭昨天还回应说，当Kingmaker“太落伍了”！郭台铭的总统梦有多么强烈，由此可见。无论多么迂回曲折，他的目标就是那个王座，即使这在外界看来相当虚幻。

重要的是，郭台铭如今要如何说服选民：自己比其他三党候选人更适合出任总统？这显然不是件容易的事。如前所述，他在初选过程数度失信于国民党，显示他对民主政治的游戏规则缺乏尊重；他在寻求盟友的过程则流于操作，轻率贬损了民众党的尊严，凸显他自视高人一等的威权心态。在选民眼中，这些表现，都将减损他担任领导人的正当性和公正性。如果郭董誓言拉下滥权的民进党，而自己却可能比对方更集权，民众能放心吗？

更可议的是，郭台铭在地方大挖蓝营墙脚，而他拉拢的对象不论是台中的颜清标或云林的张荣味、屏东的周典论等，均为传统的地方家族派系势力，未必是国民党改革的力量。如果郭台铭只能倚仗这类传统政客派阀支持，他便欠缺挑战执政党的说服力，也欠缺号召改革的深远闳大正当性。

郭台铭追逐总统梦的野心很大，但在民众看来，其实深感不安！