基辛格的智慧与特朗普的狂言

来源：旺报社评

美中高层对话逐渐恢复，但两国紧张关系未见降温，中国邀请推动美中和解、建交的百岁人瑞基辛格，飞往北京庆生，除了表示由衷感谢基辛格对美中关系的贡献之外，也有透过柔性外交向美国及国际社会传递讯息之意。

美国各届政府都重申一中政策立场，但在北京眼中，今天的“一中”与1972年《上海公报》的“一中”已今非昔比。拜登政府强调不支持台湾独立，反对任何一方片面改变台海现状，鼓励双方以和平方式解决歧见，却对《上海公报》中的“美国认知，在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国，台湾是中国的一部分”略而不提。

《上海公报》打开了美中关系大门，也是基辛格毕生最重要的外交成就之一，中国为基辛格庆生，无非就是要基辛格告诉美国官员，“台湾是中国的台湾”。基辛格坦言，中、美两国都无法承受将对方当成对手的代价，如果两国发生战争给双方人民带来的伤害是巨大的。基辛格念兹在兹的是，台湾问题是美中冲突的导火线，双方必须运用智慧，消除误会，坚持和平共处的原则，而根本之道就是回归《上海公报》。

基辛格在北京访问时，美国前总统特朗普接受福斯电视专访被问及是否会出兵保卫台湾时，他先表示，若他身为总统，不想回答这个问题，因为这将不利于美国的谈判地位。但他话锋一转，“台湾抢走了我们的晶片工作，过去我们晶片都可以自己做，现在都是台湾做，90%都在台湾制造”，强调“台湾抢走了我们的生意，我们早该阻止他们，我们早该向他们课征关税”。

特朗普式的谈话大家或许习以为常，但台湾人却不能轻忽，官司缠身的他目前是2024美国总统大选共和党的领先者，可能代表共和党挑战寻求连任的拜登总统，绝对不能排除特朗普重返执政的可能性，他的看法可能是下一届美国政府的政策，台湾不能掉以轻心。

特朗普曾比喻台湾不过笔尖大，他的极端反中政策并不代表对台湾的支持，反而会让台湾面对更大的战争风险。在单边主义、保护主义与民粹主义原则之下，美国利益、“让美国再次伟大”是他的首要政治与经济目标，为成就这个目标可以不惜一切代价。

该警惕的是，蔡英文政府完全配合美国对中国的贸易战、科技战，甚至轻易让出台积电这张“护国神山”王牌，400亿美元的投资并未得到拜登政府的相对回报。拜登在台积电亚利桑纳州厂的移机典礼致词时没有感谢台湾，反而大谈美国制造业回来了，美国工会工人最优秀，作为他个人的重大成就与政治资本。

特朗普更离谱，居然妄称台湾抢走了美国晶片制造业，未来应该课税，而民进党政府哑巴吃黄连，对特朗普的评论敢怒不敢言，更不敢抗议、驳斥，外交部仅表示，台美经贸合作交流密切，双方经贸及产业结构是互补互利互惠，对特朗普发言没有评论。

美中可能因台湾问题发生战争，是今天全球地缘政治的焦点，美国已多次表示，中国大陆入侵台湾并非迫在眉睫，更是可以避免；北京方面则仍以和平统一为最高原则，当前最重要的工作并非统一，而是打击台独，要求美方落实一中政策，不支持台独。

澳洲前总理、现任驻美国大使陆克文最近表示，大家的共同目标就是避免因台湾问题发生危机、冲突与战争。他去年著作《可避免的战争》就主张美中进行可管控的战略竞争以降低风险，甚至预防战争。美中最近积极加强沟通，有效管控风险，及强化危机处理就是朝此方向努力，美中负责任处理台湾问题似乎也有共识。但台海形势诡谲多变，目前就面对台湾与美国总统大选两大变数，特朗普若赢得明年大选将是一只难以预测的“黑天鹅”。