美联储抗通膨进入最艰难的最后一里

来源：台湾经济日报社论

美国联准会（Fed）联邦公开市场委员会（FOMC）26日一致决定升息1码，联邦基金利率为525%-5.50%区间，这原本就在各界预期之中，无庸置评。值得观察的重点有二。第一是会后声明及主席鲍尔在记者会上的发言中，并未暗示紧缩周期已经完成，反而强调对抗通膨的决心，不排除今年内再次升息的可能性，这令金融市场所期待的利多落空；但另一方面，鲍尔首次强调经济达成“软着陆”的希望升高，经济衰退的风险降低，这使市场所担忧的利空得以减弱。

Fed在会后声明中，依然强调就业强劲，失业偏低，通膨居高，因此未来的利率路径仍然是“一切看数据”。鲍尔也表示，目前的利率水位虽然“更接近具有充分约束力”，但货币政策对经济活动的约束力还不够强，时间也不够久，不足以充分发挥预期的效果。再者，尽管6月消费者物价（CPI）年升率已大幅下降到3%，但鲍尔对此却只字未提，只表示在通膨战线上已经“收复不少失土”，并且强调“我们必须搞定”通膨。这充分显示Fed并未排除今年内进一步升息的可能性。

鲍尔的说法相当稳健。各界一直担忧利率可能会升过头，鲜少人认为货币政策还不够紧。但远的不说，单单是2021-22年的经验，就证明Fed轻忽通膨压力所导致的痛苦。尽管去年3月以来持续升息，但迄今经济表现依然坚韧，并未降温到足以达成通膨目标的程度。目前失业率仅3.6%，与去年升息之前相同；股市大幅回升，公债殖利率也只比当时小幅上升，加上美元贬值，都显示信用情势不紧反松。

再看通膨面，6月整体CPI年升率虽因为基期偏高而大幅下降，但核心CPI年升率仍有4.8%，服务业年升5.7%，房租更年升8.3%，且房价已出现回升信号；通膨如此黏著，Fed自然不能放松警觉之心。如果决策官员现在就透露出有可能不再升息的讯息，则投资人便会认定紧缩周期已经完成，且预期Fed明年将会大幅降息，这将使长期公债殖利率及房贷利率下降，对经济成长添柴助火，抑制通膨的任务将更加艰钜，这当然不是Fed所愿。

再看美国经济能否“软着陆”，也就是在压制通膨的同时，经济是否会陷入衰退？鲍尔之前一再强调为了达成通膨目标，即使经济必须承受一些痛苦，失业温和上升，也在所不顾；至于“软着陆”，他只抱持一丝希望。然而现在鲍尔对于达成“软着陆”已比之前乐观得多，因为大幅升息迄未对劳动市场造成明显的不利影响。FOMC副主席威廉斯本月也表示，他并不预期衰退将临，而是进入经济低长成阶段。果真如此，对鲍尔而言将是非常难得的绩效，至少是几十年来唯二的一次。

然而鲍尔的希望要想实现，还需要诸多条件。第一，通膨必须连续三个月都出现相对有利的数据，必须先看到服务类通膨告一段落，因为未来产品类通膨有可能翻升。第二，Fed必须确定自己不会再像2021年中及今年初一样，因为经济面的一些“假动作”而犯下错误。第三，家庭及企业界必须展现出足够的韧性，能够消化、吸收掉升息滞后效应的紧缩冲击。第四，区域性银行必须能确保融资管道，非银行金融机构也必须能够吸收之前低利放款所遭致的损失。

总结而言，由于利率已经上升5.25个百分点（21码），因此现在的重点已不再是最终利率的“高度”，而是Fed对抗通膨的“态度”是否坚定。从现在到9月中旬下次会议之前，还有将近八周的时间，Fed能够看到7、8两个月的就业报告，以及消费者物价指数。Fed已经不再预测经济将会衰退，而且之前银行倒闭风波引发的金融动荡也大致平息，决策官员的后顾之忧大为减轻，Fed更可以等。既然Fed并不确定终点利率究竟应在何处，因此将决策的时间拉长，并采取“微调（Fine-tuning）”策略，应该是正确的作法。行百里者，半九十；值此对抗通膨的最后一里，Fed一旦立场转松，很可能将会功亏一篑。