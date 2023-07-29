美违规则拒李家超出席 合理合度回应华府挑衅

来源：香港明报社评

今年亚太经合峰会（APEC）11月在三藩市举行，美国传媒透露，美方决定不让香港行政长官李家超出席，中国外交部表示强烈不满，向美方提出严正交涉。

APEC是亚太区21个经济体的沟通合作平台，并不属于某个国家，根据APEC主办会议的指引，东道主有责任向各个经济体领导人发出邀请函，为他们出席会议提供便利，倘若美方拒绝邀请李家超，就是破坏组织规则，违背东道主基本义务。拜登政府一边说要跟中方对话接触，另一边厢却一再作出冒犯挑衅行为，讲一套做一套，缺乏改善中美关系诚意，中国国家主席习近平会否出席三藩市APEC峰会，值得关注。

华府一再冒犯 损害中美关系

2020年中，中央制订香港国安法，其后华府引用两条针对香港的法案，制裁11名香港官员，包括时任保安局长李家超。自从李家超成为行政长官后，外界已在谈论，今年美国轮任APEC主办国，究竟李家超会否获邀赴会。较早前，美国国务院早前书面回复国会，表示有意邀请李家超出席，“作为东道主，我们相信促进区域经济对话及美中合作，对保持全球宏观经济稳定很重要”。一批对华强硬的议员随即致函国务卿，表示反对。未几国务院“澄清”，有关回复乃“错误版本”，重申邀请名单未有决定。

按规定，APEC峰会东道主须在8周前向所有成员发出邀请函。《华盛顿邮报》近日引述美方官员消息，美方决定不让李家超出席。白宫拒绝评论报道，仅称期待所有APEC成员在符合美国法律法规下参与会议，然而白宫借主流媒体放风，乃是常有之事。观乎中方反应，白宫就算未作终极拍板，相信也有了初步决定。外交部批评，美方对包括李家超在内的中方人员，实施非法无理制裁，拒绝邀请特区行政长官赴美参与会议是错上加错，违反会议规则，中方将坚定维护中国香港参加会议的正当合法权利，要求美方立即纠正错误做法，解除对李家超等特区官员的制裁，以及按照APEC惯例，邀请李家超与会。

中美斗争愈演愈烈，华府政客一再操作香港牌，一边遏制中国，一边打击香港。拒绝让李家超赴会，说明美方平日常将“国际秩序要以规则为本”挂嘴边，自己不喜欢时却无视国际规矩和惯例。APEC会议主办指引说得清楚，东道主要对所有组织成员发出会议邀请，并为组织成员代表团安排一切入境许可，而组织成员则有权决定代表团的成员名单。就连美国前驻港总领事唐伟康亦认为，美国有道德和外交义务，遵守APEC的不成文规定和先例，容许APEC成员适当地参加会议。华府不让李家超出席，就是无视APEC的规矩。

美方所谓的“制裁”，本来就是单边主义措施，而在现实执行层面，美方若不想就李家超赴美与会一事，公然挑衅北京、冒犯香港，其实也有折衷方法。事实上，美方的“制裁”，一般附有“特许机制”，让华府可以就个别事项，采取一次过的特殊安排，严厉如制裁俄罗斯，一样有豁免机制。美方若有心履行APEC东道主的义务和责任，大可考虑以特殊许可方式，让李家超入境美国出席会议。外交部昨天向美方提出严正交涉，反映中方认为事态严重、性质恶劣。如果美方以为不让李家超赴会，不会影响中美关系，未免一厢情愿。

1993年，时任美国总统克林顿眼见亚洲经济奇迹，希望美国可与东亚经济紧密扣连，以免日后被排除在这个新兴地区之外，促成了首届APEC峰会，时任中国国家主席江泽民获邀前往西雅图与会，对于缓和中美关系，具有重要意义。当年美国的目标，是透过APEC这个平台，推动亚太自由贸易圈的形成。2011年，美国第二度当上APEC峰会东道主，推动自由贸易协定，依然是重要主题。时移世易，近年美国经济保护主义抬头，对区域经济整合和自由贸易协议，早已失去兴趣。华府对APEC有多重视，从去年拜登选择只赴印尼G20峰会，未出席紧接的泰国APEC峰会，宁可返回华盛顿参加孙女婚礼，已可见一斑。

大国外交礼尚往来 习赴APEC添变数

此次美国第三度当APEC东道主，会议主题模糊不清，外界也不抱太大期待，从这一角度而言，不去也未必有太大实质损失。不过APEC作为区域合作平台，并非从属于某一国家，不派代表参与峰会，等于放弃发言权，任由美方借东道主之便“做骚”。拜登政府不断扬言要跟中方保持沟通对话，另一边厢却一再挑衅、冒犯和抹黑。所谓气球事件，美方吵闹多月，间谍侦察等指控层出不穷，到头来国防部上月却低调承认，气球飞越美国上空期间，没有收集任何信息。不让李家超出席APEC，是美方对华又一挑衅行为。大国外交，礼尚往来，倘若东道主傲慢无礼，就应该以合理合度方式回应。习近平会否出席这次APEC峰会，未来一段时间，相信将成为各方焦点。