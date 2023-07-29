赴美面试 台湾大选奇观

来源：台湾中时新闻网

作者：吕志翔

陈水扁与马英九在2000年与2008年分别赢得台湾总统大选，也造成台湾2次政党轮替，他们在选前都没有前往美国，也不认为美国“面试”是必要的。但今年情势似乎大不相同，因为选情紧绷，个个没把握，蓝绿白3党3位总统参选人不敢轻忽美国的影响力，至少要赶赴美国买个“保险”，倒是如何安排本世纪的空前面试，拜登政府可要煞费周章了。

美国在台协会主席罗森柏格多次公开表示，美国不会在台湾大选选边站，反对境外势力干预；她也驳斥与总统参选人的会面是“面试”。检视2000年以来的总统大选结果，美国面试也不是决定因素，尽管如此，面对接踵而至的台湾总统参选人及潜在的未来领袖，美国政府也不敢掉以轻心，必须给予公平、适当的安排与面试机会。

看似很简单，只要订下游戏规则，一体适用即可，但由于参选人背景不同，美台非官方关系的严格限制，以及北京在场外严密监看，实际上是高难度、非对称的操作，特别是蕴藏政治风险，处理不当可能掀起政治风暴。

对国民党参选人侯友宜与民众党参选人柯文哲而言，他们要求不多，只要美方依循往例，就可堂而皇之进入白宫国安会、国务院、国防部，甚至可见到副国务卿阶层官员，对选情只会加分，不会扣分，看在民进党参选人赖清德眼中，这不但是不公平，根本是歧视性作法。不过，这不能责怪美方不公允。

赖清德顶着副总统光环就受到台湾正副总统、行政院长等不可进入大华府地区的限制，赖清德8月访问友邦巴拉圭将“例行性过境”美国，依过去惯例，他无法进入大华府地区，遑论联邦政府与国会所在的华盛顿特区，只能在纽约、洛杉矶、旧金山等大城市停留。

除了美国的严格僵硬规定外，赖清德本人及其团队对事态演变至此本身也要负起责任。自诩为“务实台独工作者”的赖清德一直难以摆脱“疑赖论”争议，他日前发表“台湾总统走入白宫”论又捅马蜂窝，拜登政府已透过《金融时报》予以警告一次。但北京不肯就此罢休，中国大陆驻美国大使谢锋表明，“现在的首要任务是阻止赖清德访美”，“坚决挡住赖清德这头正向我们冲来的‘灰犀牛’”，他所言的灰犀牛就是台独。

如何安排赖清德过境及面试，实在是考验美国政府的政治智慧与应变能力。除过境美国的地点外，赖清德是否能与行政部门官员接触，是否能公开举行侨界造势大会，都仍存在变数。若不能有官方接触，面试只能透过秘密会面或“远距视讯”进行，无论何种模式都不如面对面对话，这是受限于他的副总统身分。比较讽刺的是，赖清德在台湾扬言走入白宫，千里迢迢到了美国，却发现白宫“近在咫尺，远在天涯”。

当然以上情况只是根据过去美方的政策与惯例，假设3位参选人分别赴美面试的可能情境，而拜登政府会有不同政策选项与操作空间，最后如何妥适安排才不会使台湾各政党做文章，同时能安抚北京，我们拭目以待。

令人省思的是，台湾可能创下全世界先例，总统候选人必须到华府面试，以期取得美方的认同与背书，而且一次来3位，再加上没有“准考证”的郭台铭，这种现象固然彰显了“亲美”是台湾最大公约数，但从外交、国防，到总统选举全盘依赖美国绝非健康现象。

从政治现实面思考，美国、甚至国际社会最优先考虑支持的对象永远是实力最强，会当选的候选人，因此，3位参选人应该体察到赴美国面试只是选举造势的手段之一，真正决胜的战场，还是台湾人民手中的选票。

（作者为台湾资深媒体人）