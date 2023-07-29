认清现实 国民党不再是泱泱大党

来源：台湾《中国时报》社论

国民党全代会定于一尊挺侯友宜选总统，侯办执行长金溥聪旋即接受专访，针对“在野大联盟”、“蓝白合”、“执政大联盟”等概念，把柯文哲、朱立伦、陈长文、罗智强等在野要角，通通痛骂一顿，强调国民党“泱泱大党”要有党格、党魂，绝不当副手，柯侯配绝无可能。他还洋洋得意表示，对蓝军归队“不敢讲信心，前面节拍乱了，现在步步为营”，主持人询问若因而败选怎么办，他回答“最坏的打算就是挺着胸膛躺下去”，果然有文天祥“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”的悲壮之情。但今天是21世纪，面对的是民主选举，需要的是务实，务实才能胜选。

自家内斗 民调不会涨

金溥聪必须想清楚两个问题，第一，国民党还是“泱泱大党”吗？第二，国民党选票能单独过半吗？没有错，国民党是一个百年政党，在台湾深耕70年，蒋中正率60万大军保卫台湾，蒋经国开创台湾经济奇迹，李登辉完成民主化宁静革命，多所贡献。当时的国民党不但掌握绝对权力，还能得到多数民意支持，是一个不折不扣的泱泱大党。

总统直选后，国民党虽一度失去政权，但2008年成功夺回，开启短暂的复兴岁月。当时的金溥聪，身为马英九长期幕僚与亲信，先后担任国民党祕书长、驻美代表、国安会祕书长等要职。当时的国民党虽面对反对党的强力杯葛，与各式各样社会运动的监督抗争，但在立法院掌握绝对多数席次，党的权威仍能勉力维持，还勉强算一个“泱泱大党”。金对国民党实力的评估，可能还停留在那段时光。

但现实很残酷，2016年大选传统蓝营分裂为两组，朱立伦得票率仅31.04%、亲民党宋楚瑜12.83%，蔡英文不但以56.12%超高得票率当选，且立法院单独过半，国民党得票率创选举史最难堪纪录。选前提名阶段的“换柱风暴”，更让国民党中央威信尽失。2020大选韩国瑜打造“韩流”逆袭，但最后只获得38.61%选票，亲民党选票更是崩盘，大批中间选民倒向蔡英文。两次大选结果显示，蓝营选票逐次减少，基本盘已不到40%，民进党则稳定过半，从这个角度看，国民党早已不是“泱泱大党”。

在野联手 拉下民进党

民进党全面执政后，藉国会绝对多数优势席次，立法清算国民党党产，手段虽粗暴但有效，国民党陷入财务拮据困境，中央与地方党部大举缩编，还得举债度日。所幸国民党基层实力仍在，2018、2022两次九合一选举，国民党都大胜，目前22位县市长中，国民党占14席、民进党5席，民众党1席，无党籍2席，这也是许多人对国民党复制2008年经验重返执政，仍抱希望的原因。只是2018和2022两次选举结果显示，国民党地方选举获胜，并不表示全台选举就会胜利，选民出现“分裂投票”倾向。

解读原因，与国内外政治大气候有关，也不排除国民党地方强、中央弱的因素。地方势力各有各的利益与想法，中央党部不但令难出大门，连协调工作都困难重重，这次侯友宜参选，中央定于一尊，地方却未必买帐，因而吃足苦头，可见一斑。金溥聪却认为，小刀复出，异议必一举扫除，他忘了，国民党已不复当年，自我膨胀只会自我毁灭。

民进党执政7年，用人唯亲、贪腐滥权，台海兵凶战危，孩子准备上战场，将近6成选民希望下架民进党。过去两次总统大选，国民党得票率均未超过4成，近来所有具公信力民调数据都显示，国民党基本盘约在25%至30%之间，民众党起伏较大，但也在2成上下，三脚督格局下，等于保送民进党新威权继续执政，这是陈长文、罗智强倡议“政党轮替大联盟”的苦心。《中国时报》早在4月11日就发表《反贪腐联盟才是民之所需》社论，主张在野党连手以“反贪腐”为选战主轴，一举拉下民进党。

民心思变，金溥聪防个别立委参选人破坏侯友宜大局，可以理解，但国民党已不是“泱泱大党”，需在战略层次及早与民众党协商，如何连手打选战，选后如何共组联合政府，才有机会实现政党轮替，让人民过好日子。