赖侯的竞选语言，意外带来国安震撼教育

来源：台湾联合报社论

美国在台协会台北办事处长孙晓雅一再强调，不会对台湾总统候选人选边站或打分数；但每当外媒报道美方对台湾总统候选人有不同意见时，总是引发热议。先有侯友宜的“恢复四个月兵役说”，后有赖清德的“台湾总统入白宫说”，都让蓝绿两党大为紧张，必须一再澄清，以免因美方态度而影响选情。

“恢复四个月兵役说”原是媒体人赵少康所提，认为此说有助争取年轻选票。侯友宜后来在赵少康的专访中，说出“确定两岸稳定，就恢复四个月兵役”，当然是对内宣传策略。未料，此说与美方期待台湾能有效强化自我防卫的目标相左，逼得侯友宜次日不得不澄清其立场。

赖清德的“台湾总统进白宫说”踩到华府红线，更大出民进党意料。早在年初，外媒报道华府对赖清德的台独立场存有疑虑，赖清德已极力自我表白，绝对避免任何涉及台独之字眼，他甚至批评在野党不应有“疑美论”。赖清德向美方表态之殷切，堪称历届总统候选人所仅见。尽管如此积极自我约束，但赖清德在宜兰选举场合的一句谈话，却成为美方“疑赖”的标靶，并特别选在赖清德即将过境美国前夕要求厘清。这真是天外飞来的一箭。

赖清德说出“台湾总统可以走进白宫，我们所追求的目标就达成了”，一则流露出他“务实台独工作者”的初衷，二则表达与美方建立官方关系的愿望；他完全没料到，这样的说法会踢到铁板。事实上，以最宽松的标准看，此一表达已跨越美国“一个中国政策”的范畴，踩踏了美台关系红线。当时，赖清德出访的先遣人员正在美国安排过境行程，原希望取得高规格接待，以便当成选举大内宣的资本；岂料，他自以为是的一场谈话，却使自己掉入冷宫，反愈发远离白宫。

关键在，拜登总统正面临下任总统选举的挑战，在此之际，他必须更稳妥地处理美中关系，避免横生枝节。此时的情势，和去年佩洛西访台时的局面及氛围都大不相同，拜登政府不会希望赖清德的过境，成为干扰美中修补关系的变数。因此，孙晓雅一再引用“一中政策”强调赖是依循“惯例”，就是要降低绿营的过度期待，同时也要向陆方表明美国立场，保证不会让谢锋口中的“灰犀牛”横冲直撞。

侯友宜说，他当选总统后要做的第一件事，就是要两岸稳定，恢复交流。但要稳定两岸，不是一句“支持中华民国宪法的九二共识”就能解套，必须透过绵密的政策设计与国安能力，精准拿捏美陆台三方的权力平衡，同时又保持自己的主权尊严。同样的，赖清德也不是在美国报纸投书提出“保卫和平四大支柱”，就能让美国释疑。他若无法务实而精确地站稳台湾“维持现状”的立场，他就会不断受到美方的质疑和追问。

美国对侯友宜及赖清德的连串反应，放在华府对中关系“去风险化”的架构下看，并不算突兀，美方的出手也还节制。反过来看，台湾的总统候选人必须接受这样的调整与修正，则显示他们的外交及国安历练不足，因而尝到美方的“震撼教育”。有了这次经验，侯赖两人应该更了解发言谨慎的重要，因为考核候选人言行的不仅是一般选民，还有更严格的场外评审员。

赖清德这些年担任过阁揆及副总统职位，但他对于高层次的国安议题似仍相当生疏，无法应对自如。侯友宜也一样，在谈论国安及两岸议题时，常显得僵硬。两人都必须寻求更专业的国安幕僚协助，让自己更像个“可靠的总统”。