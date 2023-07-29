来源：香港01

李家超是在三年前、2020年8月被特朗普政府制裁的，一同“榜上有名”的还有林郑月娥、郑若骅、邓炳强、卢伟聪、曾国卫、陈国基、夏宝龙、张晓明、骆惠宁、郑雁雄十人。

当时李家超是香港保安局局长，一年后是政务司司长，去年成为香港行政长官。他在竞选期间的YouTube频道被封，使用Facebook和Instagram亦不能涉及收费服务。如今不到四个月，APEC领导人非正式会议便要在美国三藩市举行，《华盛顿邮报》引述消息指出，华府不打算让李家超入境赴会。

同样在美国政府制裁名单的众人中，还有在2018年被指与俄罗斯有军备来往的李尚福。当时李尚福是中央军委装备发展部部长，去年他进入中共中央委员会和中央军委，并在今年3月接替魏凤和成为国务委员兼国防部部长，位列副国级领导人。

这几个月来，美国防长奥斯汀多次希望与李尚福会面，但即使二人同场出席的新加坡香格里拉对话会，李尚福也拒绝与奥斯丁举行会晤。反而前国务卿基辛格日前访问北京，却能够获李尚福接见，白宫只能回应一句“不幸”。

陆港台参与APEC 向来特首出席

特朗普政府对李尚福和李家超的制裁，拜登现在随时可以下令解除。即或不然，白宫也可以给予李家超豁免，让他出席在三藩市的APEC领导人非正式会议。毫无疑问，非不能而不为也。而此“不为”又与舆论压力有关。国务院早前疑似试水温后，随即引来不少国会议员的反对。

须知道APEC成立初期，便已邀请中国大陆、香港和台湾加入。经过协商后，两岸三地以经济体的性质，中国大陆、香港、中华台北的名义自1991年起参与APEC。两年后APEC首办领导人非正式会议，造就了中美睽违接近五年的领导人会面，而香港和中华台北则分别由财政司司长麦高乐和经济建设委员会主任委员萧万长出席。

美国制裁无谓 有违国际义务

1997年特区政府成立以降，参与APEC领导人非正式会议的一直都是行政长官，由董建华、曾荫权、梁振英、林郑月娥，到去年李家超赴泰国曼谷与会。其中只得2012年9月梁振英因留港处理国教事件，而改派财政司司长曾俊华赴会。而且受邀的依然是政府领导人，是否改派其他官员出席乃成员经济体的决定。

由李尚福到李家超，美国政府可以说都是在搬石头砸自己的脚。制裁别国或其他政府的主要官员，在全球化、经贸合作密切的大前提下，早晚碰上要合作的时候，届时——亦即是现在——取消制裁可能被舆论批评，但维持制裁令又徒添麻烦。国际法专家、联合国单方面强制性措施不良影响问题特别报告员窦涵教授上个月在耶鲁大学一场研究会上，就指出单方面制裁可能会违反不少国际法义务，例如多边条约的责任、国际合作的原则、对政府官员和外交代表的权利保障等。

无可比拟的“一国两制”如何善用？

香港特区虽然没有外交，却有非主权层次的涉外关系。香港的特首能够在APEC与国家主席、美国总统、俄罗斯总统、日本首相等重要领导人平等对话，李家超近日走访同为APEC成员经济体的新加坡、马来西亚和印尼，就分别获总理李显龙、总理安华和总统佐科维多多接见。这些都是其他内地城市甚至澳门也无法比拟。香港去年1月亦已申请加入RCEP，若能参与这个全球规模最大的自由贸易协定，对香港的多个产业发展料有重要影响。

中美以至国际关系合作中有竞争，经济利益和政治计算处处，仍在受美国制裁的李家超能否前往三藩市出席APEC会议，不会是唯一一次事件。除了外访“说好香港故事”和出席国际场合，还可以如何善用“一国两制”的独特优势，为香港谋取最大利益？政府在发表声明之外，背后还得下更多功夫。