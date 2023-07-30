检视思考俄乌冲突与两岸矛盾类比性

来源：联合新闻网

作者：张竞

自从2022年2月24日俄乌冲突升级，俄罗斯全面入侵乌克兰以来，不仅周边国家所受冲击与影响明显增加，相较于2014年初俄罗斯入侵克里米亚，台湾社会对于此项冲突关注度亦显著提升。

诚然此种社会现象，其中不乏回应美国积极倡议各国共同对俄罗斯施压，并对乌克兰提供支援之诉求因素在内；但最主要因素其实应当是国际社会多位政治观察家与战略评论者，将乌克兰面对俄罗斯与台湾面对中国大陆相互类比，因此引发台湾乡亲情感投射，因此才让俄乌冲突成为媒体报道继续追踪报道与汇聚焦点。

基本上国际社会政论观点在类比俄乌冲突与两岸矛盾时，会产生两种大胆假设；首先是认为俄乌冲突虽然始自2014年年初俄罗斯入侵克里米亚，但并未让莫斯科因此焦头烂额，但当2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰后，双方冲突强度与规模明显提升，虽然乌克兰损失惨重，但俄罗斯深陷战争泥淖，却也是不争事实。因此政论家普遍认为俄乌战争现实惨状，会对北京对台动武决心产生吓阻与约制作用。

但从另个角度观察，也有多位安全战略研究者对此观点提出反驳，认为俄乌冲突战局发展过程曝露出莫斯科诸多准备不周与决策失误之处，特别是国际社会在美国倡议与推动下，对俄罗斯实施经贸制裁、金融排除、科技封杀与活动杯葛，特别是冻结与没收俄罗斯在国外各项资产，其实会对北京产生警惕作用，并且针对此等状况总结经验教训，预先采取防范措施；但却对其可能对台动武决心与政治意志，完全无法产生任何影响，反而会让其对台动武准备更加完备周延。

尽管前述两种假设观点思维指向根本就是南辕北辙，但其共同性就是认定俄乌冲突与两岸矛盾相互间具备高度之类比性，因此在俄乌冲突过程中，所呈现各项正负效应，应当存在能够在台海冲突场景完全重现之可能性。尤有甚者是认为许多应对策略其实都具备师法学习价值，甚至深信照本宣科完全抄袭移植，亦有可能发挥适当效用。

但若是非常理智思考与检视俄乌两方所处战略环境以及两岸现实条件，其实就能够找出多不胜数要素，足以证明两者之间确实是会存在落差，尽管其仍然可以类比与参考，但却绝对缺乏将整个历史重演，或是足以断言其必然发展趋势之充分条件。

不可否认，俄乌冲突绝对会让中共中央政策幕僚，再加上解放军军事计划作为参谋获得学习机会，并且从中获得启发，但若是认为借此可让整个幕僚作业与政策规划更为完备，军事作战整备与动员准备程度有所提升，恐怕就会太过武断。毕竟理解某些经验教训是一回事，要根据本身条件加以改善落实，那就是另一回事。从他人经验获取教训，虽然是个如意算盘，但真正要想做得到，那又是谈何容易？

总而言之，在人类社会中，不同对象总是会有其各自发展之历史轨迹；尽管相互参考比拟与验证确实可以获得启发，但运用某个历史事证作为预言另个对象发展前景所依据之基础，总是难以让人接受。

不过台湾乡亲对于乌克兰战事发展所赋予之情感投射，确实是通过精心设计与政治动员所达成，只要对比2014年年初台湾社会对于俄罗斯入侵克里米亚之普遍冷漠，就可以证实2022年当俄罗斯对乌克兰发动全面入侵后，台湾乡亲慷慨解囊乐于捐输之情绪反应，并且将俄乌两国各自归类为绝对之善恶对立，其实就能够感受到将两者类比，对于宣泄台湾乡亲情绪来说，其所受重视程度会有多高。

话虽如此，等到俄乌冲突逐渐陷入僵局，台湾乡亲从最初盲目选边投射情感热情降温后，逐渐开始冷静思考导致俄乌发生冲突之前因后果，感性冲动逐渐消退，让理性思辨逐渐获得空间，亦让台湾社会不再因为这个远在天边，甚至是难以影响台湾命运之武装冲突，把本身搞到极端无聊相互对立互相攻讦。而此时不禁要问，究竟在俄乌冲突与两岸矛盾突破两者不应随便类比前提下，吾人可从中获得何种教训？

作者是中华战略学会资深研究员