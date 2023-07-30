寻找台湾的独角兽企业

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

中国大陆长江商学院日前公布“全球独角兽趋势报告”，显示至今年6月底，美国还是独角兽企业的全球重镇，在全球1637家独角兽中，拥有近半（768家，占47%）。但值得注意的是，中国大陆以394家（占24%）居次，领先欧洲（269家）和印度（87家），今年上半年中国新增的独角兽已经以24家超越美国的22家。市值前十名榜单中，中国独揽五家，美国只占三家，英国和阿拉伯联合酋长国各有一家。前十名中，四家属于金融科技领域，二家为社交媒体，电子商务、大数据、物流和航太各有一家。

独角兽企业是指市值超过10亿美元的未上市初创（十年以内）企业。这个名词是在2013年才出现的，但已成各国重视的创新创业重要指标，企图以增加独角兽企业来带动创新能量。例如，日本政府去年底提出加强初创企业培育的五年计划，配合对初创企业的投资，从目前每年8,000亿日圆提高到2027年的10兆日圆，让日本独角兽企业从六家增加到100家。

值得留意的是，对独角兽企业的各种评估会因时间不同而有差异。依据今春胡润研究院公布的资料，到去年为止的1,361家独角兽中，分布在全球48个国家，271座城市；数量最多的行业是金融科技（171家），其次为软件服务（136家）、电子商务（120家），以及人工智能（105家）；成长最快的行业是金融科技、企业服务、区块链、物流、网络安全和人工智能。比起疫情前，独角兽企业分布的国家已从24国增加一倍到48国，所处的城市也从118个增加到271个，八家已进入全球市值500大企业。

遗憾的是，资料显示亚洲约拥有三成的独角兽企业，除中国大陆和印度外，东亚的韩国（15家）、新加坡（13家）、日本（六家）、香港（四家）、印尼（六家）、泰国（三家）、越南（四家）、菲律宾（二家）、马来西亚（一家）都拥有独角兽，但台湾却连一家也没有。行政院在2018年春曾发出宏愿，未来每两年要培育一家台湾的独角兽，六年育成三家，以协助台湾新创事业发展。时任国发会主委的陈美伶还表示，台湾有三家有潜力成为独角兽的新创公司，愿意用产业创新转型基金来“推它一把”。时间已过了五年，台湾可称为独角兽的只有沛星互动科技（Appier）和Gogoro，分别在日本和美国挂牌，问题出在哪里？

有杂志研究过美国的独角兽企业，发现三种特征具有高度相关：一是创业者来自美国四大名校，这可能会和家庭背景、实习机会、校园创业风气和周边投资人密度有相关；二是创办人具有科技公司经历，这可能和他们学到可规模化的成功商业模式有关；三是创办者具有创业经历和出售公司的经验。只是，这些关联性也许可以解释美国独角兽的成因，但要解释亚洲的可能不完全合适，特别是东南亚的小国新加坡和科技不特别发达的印尼、越南都有不少独角兽，应可提供台湾一些启发。

新增的独角兽多和网络的应用有关，因它可以低廉、快速地进入广大市场，急速扩大营业规模和企业价值。但这些服务要扩大市场，要不就本国市场巨大，要不就是邻近大国提供“市场准入”机会，印尼、越南、菲律宾人口都超过1亿，本身提供够大的市场规模；新加坡和周边国家有“自由贸易协定”，相互开放服务市场，故拥有可发展的腹地，但台湾呢？

当年两岸“服贸”协议中，对岸提供台湾在福建省投资“电子商务”，股权可到55%；但“服贸”迄未生效，台湾电商“网络家庭”（PChome）自然难以和拥有整个东南亚和中国为腹地的新加坡“虾皮”竞争，更别提要变成独角兽了。看来，台湾还是需要“服贸”，而且还要争取陆方更大的开放才是。否则，台湾的独角兽大梦，实在难以乐观。