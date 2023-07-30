朝鲜战争停战70年 阴霾重临东北亚

来源：明报

明报社评

上周四（27日）是朝鲜战争停战协定签署70周年，平壤高调举行连串纪念活动，包括展示先进导弹和无人机的盛大阅兵式，并邀请了中俄两国代表团出席，是疫情封关3年多后首度邀请外国访客；韩国方面则高调纪念韩美结盟70周年，并邀20国参战老兵举行追思仪式，朝鲜半岛新冷战格局隐然成形。朝鲜半岛近年的紧张局势持续升级，既有70年前朝韩内战的遗绪，又与近年中美博弈的大背景有关。平壤利用国际变局强化与中俄的传统关系，美方则意图拉韩日两国上印太战车，构造亚太版北约围堵中国，令朝鲜半岛的平衡局面更加脆弱，可能再成中美对抗的角力场。

出兵维护国家安全

抗美援朝有别朝鲜战争

朝鲜战争是冷战时代两大阵营对抗的缩影。二战结束后，按照“雅尔塔协议”（Yalta Accordance），美苏两军以北纬38度线（三八线）为界，分别占领朝鲜南北方。因对统一选举方案争持不下，南北两方先后成立各自政府，苏美先后撤军后，内战于1950年6月25日爆发，朝方称之为“祖国解放战争”，美方翌日即派兵援韩，9月登陆仁川逆转战局，中国直到10月25日才参战，称为“抗美援朝”。

当年中方参战固然有意识形态理由，但更多还是出于国家地缘安全利益考量。在朝鲜战争爆发前半年，美国总统杜鲁门曾声明，美国无意在台湾获取特权，亦不打算干预中国局势。但朝鲜战争爆发翌日，美军第七舰队战舰即巡弋台湾海峡，杜鲁门6月27日发声明称，已下令“阻止对台湾的任何进攻”，又指台湾的未来地位，“须待太平洋安全的恢复、对日和约签订或经由联合国考虑”，为“台湾地位未定论”之滥觞。美军在仁川登陆之后，北京曾透过多个管道向华府传递信息：如果美军越过三八线，中方不会坐视不理。但被胜利冲昏头脑的麦克阿瑟（Douglas MacArthur）将军和美国政府，都无视中方警告，挥军直逼中朝界河鸭绿江畔，最终导致中国以“志愿军”之名入朝参战，战争持续两年半后，双方才重以三八线为界签字停战。

可见，“抗美援朝”不等于朝鲜战争，只是朝鲜战争的一部分。朝鲜战争始于三八线，“抗美援朝”始于鸭绿江畔。经此一役，中共巩固了国内政权，消除了地缘安全威胁，在社会主义阵营赢得与苏联比肩的地位，令斯大林放弃在东北的特殊利益，更在国际舞台崛起，一年后与美苏英法一道，出席朝鲜半岛和印度支那议和的日内瓦会议。“抗美援朝”后，中国再无大规模外敌入侵、又无大规模内战，赢得了70年长期和平发展时期。

但是，停战协定并非和平条约，依国际法看朝鲜战争并未正式终止，三八线仍是不定时火药桶，70年来不时有小规模军事冲突。冷战结束后，韩朝两国都加入联合国，却一直未结束敌对状态。解体前的苏联与中国1990年代分别与韩国建立邦交，美国却一直不承认平壤政权，并长期在韩国驻军威慑朝鲜，这也是朝鲜全力发展核武与导弹自保的原因。用中方的话说，美国等国家长期执迷于制裁施压，使朝鲜面临巨大安全威胁和生存压力，朝方合理安全关切始终未得到解决。

多年来，韩朝与美朝双方多次接触，几次都功亏一篑。中方坚持半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持透过对话政治解决问题，曾透过主办六方会谈等努力，调解斡旋，亦都无功而返。近年在中美地缘博弈加剧的大背景下，美方更刻意将朝核问题当成对华施压和挑拨中韩关系的筹码，更想复活70多年前联合国军司令部，来作为围堵中国的新武器。

美有意复活冷战僵尸

须警惕引日本入半岛

朝鲜战争爆发伊始，美国就利用苏联代表缺席安理会会议之机，操控成立“联合国军司令部”，参与朝鲜战争。1971年，中国成为联合国安理会常任理事国后，即要求解散该司令部。到1973年，“联合国军司令部”仅剩美、英、泰、菲4国代表，加拿大、澳洲等国只有联络员，功能已为“美韩联军司令部”取代，但一直未除牌。2018年1月，美国召集20个当年参与过朝鲜战争的国家开会，有意复活这一冷战僵尸，但会上大多数国家对此不感兴趣。中方当时曾直斥，该会议“没有任何代表性和合法性”。

朝鲜战争是二战后影响最为深远的局部战争之一，遗祸至今，在美国国内却是“被遗忘的战争”，与越战相较，反思不多。近年朝鲜利用中美矛盾，大力发展核武与长程导弹，去年一年，发射了70多枚长、短程弹道导弹；美国出于对华施压的战略目的，频频在朝鲜半岛玩火，令半岛紧张局势螺旋式上升。两周前，载有核导弹的美军战略潜艇“肯塔基”号（SSBN-737） 驶入釜山港，为42年来首次，美军核潜艇“安纳波利斯”号（SSN-760）上周又停泊济州海军基地，有美国会议员明言，此举主要是威慑中国。

随着尹锡悦政府上台，韩国积极参与美国的印太战略，对朝政策也趋强硬，更与日本一道，出席北约（NATO）峰会，有意将此冷战残存势力引入东北亚。在朝鲜战争停战70年后的今天，东北亚又再战云密布。美日韩下月将在美国举行三国峰会，中国更要警惕美方拉日本介入半岛危机的图谋。