越南反贪运动被指打击公职人员效率

来源：明报

越南最高领导人、越共总书记阮富仲2013年起展开名为“熔炉”的反贪腐运动，到冠病时期两大贪案去年底起曝光后达至另一波高潮，两名越共中央政治局委员更因此下台。有分析指出，尽管雄心勃勃的反贪腐运动在一定程度上减少了腐败，但也有打击公职人员效率的潜在反效果。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院（ISEAS）客座研究员阮克江（Nguyen Khac Giang）今年5月撰文分析，阮富仲认为腐败是政权生存面临的最严重威胁，承诺进行“没有禁区和例外”的反贪腐运动。

过去十年，近20万名党员受纪律处分，其中包括36名中央委员和50名军事和公安将领。自2021年初的越共第13次全国代表大会以来，已有7500人因贪污指控被刑事调查，包括25名高级官员。

到去年底起，疫情期间震惊全国的两宗贪污丑闻更引爆政坛地震。除了前述的救援包机贪腐案，另一宗是冠病病毒检测试剂丑闻，越亚公司（Viet A）涉跟多名高官勾结，以外国货充当本土生产高价出售。

时任国家主席阮春福、常务副总理范平明和副总理武德儋，以及另外三名部长，先后承担“政治责任”辞职，其中阮、范更原是越共政治局委员，分别排行第二和第七。

专家指公仆怕受查“少做少错”

然而，阮富仲主导的反贪运动也被指有政治斗争之嫌，阮春福辞职后由阮富仲亲信兼其接班热门人选武文赏接任，进一步增加这方面的猜疑。

阮克江认为，“熔炉”运动为经济带来积极经济影响，包括降低做生意的“非正式成本”、营造更公平的商业环境，从而吸引更多投资者。

但伦敦风险管理集团亚洲市场顾问韦斯特维尔特撰文指，运动其一反效果是有公职人员忧虑被调查而逃避责任，“少做少错”心态令行政程序明显减缓，许多官员在批准项目或许可证时犹豫不决，导致企业难以正常运作。

越南反贪步伐未有放缓迹象。官媒前日报道，越共政治局下令禁止有亲属关系者同时担任金融、税务、军事、公安等13领域的最高领导职务，以免有任人唯亲情况。