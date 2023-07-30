金正恩拉中俄反击美韩 东北亚局势紧张

来源：星岛日报

星岛社论

朝鲜领导人金正恩借朝鲜战争停战70周年纪念，举行大型阅兵，展示新式武器、军备实力，并邀来中俄高层，争取中俄、朝鲜共同抗衡美国、韩国军事同盟威胁。美国为遏制中国，加强韩国对华核威慑，却惹来朝鲜反弹，朝鲜半岛70年来的和平，正受到严重挑战，惹来另一场朝鲜战争的忧虑。

朝鲜视朝鲜战争停战协定签署为战胜日，故上周四为停战70周年举行大型庆祝活动，并借此反击美国韩国正在加强的核威慑。朝鲜一方面借此强化中俄关系，邀请中俄代表出席，中共政治局委员、全国人大副委员长李鸿忠，以及俄国代表团的国防部长绍伊古各自率团到访，另方面举行大型阅兵，展示类似美军无人机的新型无人侦察机、无人攻击机，以及估计射程可攻击美国的“火星-17”、“火星-18”洲际弹道导弹。

过去70年朝鲜半岛看似局势紧张，但因韩国背后的美国，以及朝鲜背后的中俄都不希望再爆发朝鲜战争，因此两韩70年间虽出现不少碰撞，但背后大国都希望大事化小，故没有向战争方向演变。

美韩核威慑 朝鲜首当其冲

然而，美国总统拜登积极筹组亚太版北约，韩国总统尹锡悦又全面靠拢美国，令朝鲜半岛战争风险急升。拜登为拉拢韩国，在尹锡悦去年5月上台后，就亲自到访，两人在过去一年多共同出席了17次国际会议，并安排了3次场边首脑会晤，互动极为频繁，到尹锡悦今年4月回访美国，两人签署被视为第二个《美韩共同防御条约》的《华盛顿宣言》，美国升级为韩国提供的“延伸威慑”，重点包括成立“美韩核磋商小组”，美方将定期在韩国周边部署搭载核武的战略核潜舰。尹锡悦更公开表示，美韩已升级为“以核为基础的同盟”。

美国为加速强化韩国核威慑力，42年来首次派出可携核弹头的弹道导弹核动力潜艇，在本月18日访韩，并举行美韩首次核磋商小组会议，到上周另一核动力潜艇又接力访韩。

美国表面上虽声称协助韩国抵御朝鲜，但拜登舞剑，意在中国，无非向中国展示强大核威慑力，接连两个星期有美国弹道导弹核潜艇访韩，更无疑告诫中国，美国可频繁在中国外海进行监察。

至于首当其冲感受到美韩核威慑的朝鲜，过去两周就3度发射导弹，抗议美国核动力潜艇访韩。朝鲜自知反击美韩军事同盟的实力有限，需要依靠中俄，而目前国际局势亦有利金正恩取得中俄加力支持。

俄罗斯与乌克兰开战一年半，面对武器短缺，金正恩这次就邀请了俄国防部长绍伊古参观武器展览，介绍朝鲜最新研发的洲际导弹、无人机等先进武器，展示可以为俄罗斯提供武器的实力。虽然美国曾指朝鲜向俄国提供武器，朝鲜、俄国都否认，但朝鲜正面对美国全面制裁，就算向俄国供应武器，美国亦难施力阻吓。俄乌战事持续，朝鲜有望强化与俄国军事合作，取得俄国支持。

参谒烈士陵园 大打感情牌

相对俄国，朝鲜应更重视中国的支持，因一旦爆发朝鲜战争，中国可提供全方位帮助，就算没有战争，中国亦是朝鲜经济、粮食的最大支援，可说是朝鲜的生命线。美国遏华为朝鲜提供强化中朝关系机会，因美国军事战略针对台海，要阻挠两岸统一，中美若在台海发生军事冲突，朝鲜可牵制美国在韩国军力。此外，金正恩并借停战纪念对中国大打感情牌，参谒中国人民志愿军烈士陵园，并向毛泽东之子毛岸英墓献上花束，以示毋忘中国昔日的支援，彰显重视两国紧密连系。

过去70年朝鲜半岛没有再爆发朝鲜战争，主因是两韩背后的中俄美不想开战，现在美国打压中俄的力度不断加强，美国提升在韩国的核威慑，朝鲜则力谋加强与中俄合作以应对，半岛军事摩擦有加剧趋势，幕后大国则可能不再叫停，令朝鲜战争再爆风险不容轻忽。