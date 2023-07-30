来源：中时电子报

作者：罗冠瑜

侯友宜有惊无险度过全代会“换侯”危机，民调支持度终于稍有起色。不过，肩负侯营操盘重任的金溥聪却连日开“地图炮”，陆续与蔡正元、邱毅、郑丽文、傅萁、罗智强及张显耀等人激烈驳火，为蓝营内部整合增添变数。

自517获党中央征召后，侯友宜罕见地未出现“庆祝行情”，反倒支持度不断下滑至垫底的“老三”。党内原传出朱立伦将循去年大选时的“蒋万安模式”或“张善政模式”，准备派驻人马进入侯竞选团队相助，出手挽救低迷选情；讵料，半路却杀出金溥聪坐镇操盘的人事铺排。“金小刀”重出江湖，旋即令不少蓝营人士闻之色变，弥漫一股山雨欲来的肃杀氛围。

果不其然，“金小刀”再出鞘的第一刀直接挥向党主席朱立伦，直言不讳称朱的角色定位不是“总教练”，而是“球队老板”。此言一出，外界解读“侯金体制”意在“排朱”，即朱不应妄想对侯的选举战略、战术指手画脚或过度介入，只需要扮演好负责筹措及提供选战粮草资源的后勤补给辅选角色即可。

紧接着，金溥聪又在全代会前化身侯营“重炮手”，接连与昔日党内宿敌蔡正元、邱毅及力主“侯下韩上”的郑丽文、“反侯挺郭”的傅萁等人开战，炮轰这些“换侯”杂音如同“青春痘脓包要挤掉”。

全代会后，金溥聪也再一次上到火线接受媒体专访，称律师陈长文投书媒体主张“政党轮替大联盟”的幕后推手是罗智强，直言“我看不起一些在最安全地区还在搞这些东西的人”，并自爆事前毫不知情朱立伦口中的“执政大联盟”究竟为何？要朱说清楚、讲明白。

持平而论，从金溥聪的谈话内容，可以感受到他对如今蓝营内部分裂、军心涣散、自乱阵脚，始终无法集中力量团结一致对外等真实现况有着深沉忧虑。诚如金所言，当723全代会提名侯友宜后，党内还在喊换侯、拱郭的言论，无疑是“助他人威风，长他人志气”。

金溥聪叹说在紧要关头抛弃同志，将来谁还愿意加入国民党？“疾风知劲草，板荡识诚臣，国民党就算倒下去，也要挺着胸膛打下去！”

作为带兵打仗的“将军”，金溥聪挺身舌战党内群雄的一席话，对照态度暧昧不清、立场摇摆不定的部分国民党人或参选立委“小鸡”们，虽显得铿锵有力、掷地有声，也可理解为护主心切。只不过，金却似乎忘了自己的身份及角色，当本该隐身幕后运筹帷幄的选战“操盘手”，浮上台面成了“自走的重炮手”，纵然话说得再有道理、有正当性，恐怕仍是“剪不断、理还乱”。

金溥聪组合拳不仅伤人一万自损八千，不利侯友宜及蓝营内部团结整合，更怪不得对手趁势见缝插针，最后最后引来更多对国民党的失望。

作者为自由撰稿者