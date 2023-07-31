台媒：台积硅盾安民心，汉光卫基惊人心

来源：台湾联合报社论

台积电新启用了其全球研发中心，将延揽八千人才进驻。总裁魏哲家说，台积电要藉此向人民展现它根留台湾的决心，“没有移出台湾、没有掏空台湾”。台积电以具体行动展现其“硅盾”意志，发挥安定台湾民心的效果。

同一时间，总统蔡英文任内最后一次汉光演习28日结束，蔡英文虽染疫仍数度赴现场视导。她说，为提升国土防卫能量，除了三军部队持续勤训精练，也要整合地区警消、民防团队和地方组织，让民众、也让世界，看到“我们守护国家的决心”。

同样是决心，人民却得到不同感受。这次汉光的重要课目，是“国家关键基础设施防护演练”；例如，陆军步兵第206旅在桃园机场进行反空降作战演练，宪兵第202指挥部对台北车站作防护演练，保二则配合陆战九十九旅夺回永安液化天然气厂等。这是参考俄乌战争经验，将焦点从“决战于境外”，移至提升岛内耐灾韧性，检验台湾基础设施的耐受能力，并让美方评估台湾自我防卫能力，做为其护台参据。

魏哲家在研发中心启用典礼上，特别感谢政府长期在水、电、土地和人才培育上的支持。从某个角度看，这其实是台积电以委婉的方式提出他们对“缺工、缺电、缺人才”的忧虑。工商业界和美国商会屡屡对台湾能源政策与人才荒表示担心，如何保持稳定供电和人才供应，是台积面对三星、英特尔紧追的竞争必须克服的难题，但政府的保证却不太令人安心。

事实是，硬体建造容易，软体实力及人才培育困难。台积创办人张忠谋特别以“英国海军部的大楼成立后，英国海军就开始没落了”为例，提醒同仁以此为鉴。同时，也意在告诉政府：若不能打造安居的环境让国际人才聚集，若没有稳定的水电支撑创新技术，硅盾就无法有效护卫台湾。

英国在二战后受制于美苏两强角力，自己又内争不断，终致失去“日不落国”的光辉。同样的，台湾目前身陷地缘政治的恶斗，台积电因此被迫赴美设厂，从而招致“去台化”质疑。台湾身处美中对抗的第一线，因兵凶战危饱受威胁，民心难以安定，国际人才便伫足不前。政府若不能从战略上改变这样的困境，民间再怎么努力拚搏，终归徒劳。

政府为吸引国际人才，五年前实施了“就业金卡”政策，共发出六千多张；如今，其中四成已不在台湾。中研院院长廖俊智曾警告，高教因为博士班诱因、科研待遇和退休所得都偏低，已因国际竞争力低落造成人才断层危机。业界、学界都因为台湾所得偏低，再加上台海不安，连自己的子弟在海外都无意回台发展，这如何向国际揽才。加上少子化危机，政府的移民政策又毫无寸进，人才荒只会愈来愈严峻。

业界所以不断质疑缺水、缺电问题，症结就在政府不肯务实面对能源转型的缺口，甚至不愿诚实说明真相。蔡政府好不容易才领悟在紧急情况下必须考虑重启核能，国安部门也终于想到油电基础设施必须防护；但如果能源政策不能有效配置，就连平日供应民众的生活和经济生产活动都不敷所需，还能谈什么战时的防护韧性？这次汉光演习注意到天然气供应设施的防卫，显示蔡政府终于面对了天然气供电占50％的脆弱性，但演练台军夺回供气厂，毕竟算不上是个好答案！

当台积电不断努力为自己的茁壮布局，政府除把它当成外交筹码，又为它做了什么？政府部门的绩效和实践力若连企业都比不上，又怎怪民众宁信台积电，而不信任政府。