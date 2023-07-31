谁赶跑侯友宜的年轻票

来源：台湾中时新闻网

作者：王尚智

民众党总统参选人柯文哲的售票演唱会，在他“三天三夜、我只在乎你、囚鸟”等一众歌单中落幕，歌舞与花絮短视频立刻四散发布，成串赞美、奚落、惊喜、嘲讽的年轻留言旋即喷涌而出。最初由几位年轻幕僚提出演唱会创意时，柯文哲也是抓抓头表示怀疑，但5分钟内就被说服，决定全力配合“选歌、练舞”。

几天前台湾TVBS的7月最新民调，是国民党723全代会后的民意反映，柯文哲支持率以32%比肩赖清德领先的33%。但在“20至29岁”的年龄段，柯文哲以68%超过6月且再涨20%，尤其遥遥领先侯友宜仅剩的2%！这种难以想像的悬殊，或者应该问：侯友宜阵营究竟做了什么，才能让年轻族群“崩盘”到如此田地？

侯友宜虽然在“妇女票、高龄票”有些微成长，但两大民意致命关键，除了彻底崩盘的“年轻票”，还有超过3成以上的“政党票”，即使在723大团结之后仍不愿意回归！侯阵营7月唯一的变化指标是“金溥聪开始操盘”，并且展开激烈等同“分裂国民党”的内部斗争。而这就完全解释了基层族群在目睹这些蓝营荒谬、残酷的权力斗争后，起身离开甚至再也不回头的绝对反应！

竟然只剩2%！“侯金组合”在年轻人的眼中口碑到底有多“臭”，才能臻于这个极限数字？！毫无疑问，这与金溥聪强烈“批评、压制”罗智强、许巧芯、游淑慧等这些他口中所谓的“参选小鸡”，却是在泛蓝年轻族群中所剩无几的“票房明星”有关！

以长期拥有蓝营最大规模“超过百万粉丝”的罗智强为例，金溥聪在723隔日的724依然不改论调，连续两天“强攻、贬低、否定”罗智强，说他是在“舒适圈”，甚至还一如既往的由子弟兵“造谣诋毁”罗智强代笔陈长文而后被揭发。这种金溥聪向来“私人恨意”的骚操作，真正冲撞的其实是罗智强背后的百万粉丝！

徐巧芯与游淑慧都是长期“揭发、砍杀”民进党执政的少数巨炮，在被金溥聪要求“噤声”之后，7月声量大幅萎缩，蓝营整个月几乎完全没有攻击“赖阵营、绿执政”的舆论声量。这些内心疑惑在蓝营基层累积成“搞什么鬼”，终于在日前“侯友宜跑去确诊的蔡英文脸书留言请安问好”而大爆炸！已经没有人不去怀疑：金溥聪是不是摆明了，专程是来“帮助赖清德当选”？！

侯友宜在5月“接受征召”，原本应该冲出气势高峰的民调支持度却一路下滑到最低的15%。而这次723全代会国民党“全党团结”，包括韩国瑜也相拥并肩公开力挺，侯友宜民调却仅从23%上升至25%。扣除“团结票”，这完全证明了金溥聪一整个月的操盘辅选，“效果等于0，甚至更添负分”！金溥聪已经确定成为侯友宜今后党内、党外拓展票源的最大阻力。

侯友宜阵营周末前传出，将原本签约的公关公司“预算砍半”。熟悉选情布局的蓝营人士已经发出警讯：这次大选从母鸡到小鸡，国民党都将面临竞选经费的“金援”问题！侯友宜持续的低迷人气，再加上金溥聪的到处惹人厌，都将使得蓝营金主退避观望。

在郭台铭美国访问回来，可望在8月正式宣布独立参选之后，就将直接瓜分侯友宜的蓝营部分选票，难怪金溥聪赶紧出手放话“王金平派人劝退郭台铭、郭台铭屏东见赖清德”，旋即被王、郭打脸否认。在10月在野势力必须开始整合之前，9月、8月两次的民调事关重大，将决定“郭、侯”的两人排序，这将提前加快“基层弃保”的初步意向！

只不过在此之前，年轻族群弃保动作最快，侯友宜只剩2%的支持度，意味著“金溥聪再不走人”，掌握台湾未来的年轻人眼中已经“容不下侯友宜”！

（作者为台湾资深媒体人）