台海压力日增 美军援不给力

来源：台湾中时新闻网

作者：张延廷

美国7月28日宣布提供台湾3.45亿美元（4亿5900万新元）的军援，其中包括供应现货军品及人员专业培训，以强化台军当前战力，但备忘录中并未提供详细的军品清单。这是美国在50年前停止对台无偿军援后，首度恢复对台军援，中国大陆央视30日随即发布一则极具针对性的“闽南沿海直升机演练掠海对岛打击”影片，美国军援可能引起的台海安全风险，蔡政府应精确掌握并因应。

这次是美国首次动用“总统拨款权”军援台湾，从美国现有库存提取的方式对台提供军援。对此，大陆国台办发言人陈斌华29日表示，民进党当局顽固坚持台独分裂立场，企图“倚美谋独”、“以武谋独”，强化与美军事勾连。如任由民进党一条道走到黑，青年只能当炮灰。

此次美国破例对台军援的性质属于救急而非救穷的性质，主要原因是近年解放军战力扩张甚速，两岸军力差距严重失衡，若不即时强化台军战力，极可能诱发大陆以军事手段解决统一问题。再者，目前台湾已在美国建议下购买不少武器装备，但因俄乌战争及其他相关因素，交货成军还需要相当时间，因此美国从现役的库存武器装备提拨部分给台湾，缩小台湾落后的差距，也能够顺利衔接未来接收新装备操作使用。

针对美国此项对台军援，大陆官媒随即发布“闽南沿海直升机演练掠海对岛打击”影片，这是台湾当面的东部战区71集团军陆航旅的直升机，实施远距离海上机动和实弹射击演练，并连续发射多枚空对地飞弹，完成对目标的打击。由此不难看出北京对美国首度恢复对台军援的表态，其一贯的立场并无改变，但台湾在获得军援后如何强化具体战力，以及2024总统大选的结果，才是真正的焦点所在。

美陆台三方互动的基础主要是美中三个联合公报、美国对台的《台湾关系法》和“六项保证”，美国是依《台湾关系法》来加强台湾军备。但这几十年来台湾军力强化的效果十分有限，国防预算的额度就限制了军力的规模，而人员的招生招募、人员素质、军队训练、组织文化、三军联合作战之战力整合、后勤补给保障能力、部队士气、全民国防落实程度、社会对军队的信任及支持等，实况与理想标准差距过大，因此已引起美国和西方国家的忧心。

近年大陆海、空军已常态在台海周边活动，包括军舰的战备警巡、战机经常飞越海峡中线到邻接区的台方训练空域活动、无人机绕台进行高空侦察、因政治因素而对台进行围台军演或飞弹试射、航母到花东外海进行起降飞训等，太多军事活动都对台湾战略纵深进行大量压缩，造成台湾军事缓冲及安全裕量不足，面对大陆对台军事压力的量变及质变交替进行，台湾军方的当务之急是重新拟定应对策略，否则台海的安全威胁将不断升高。

自大陆军改后，解放军被要求积极做好备战打仗，台湾面对大陆的军事压力，其频度、广度、强度只会与日俱增，在获得美国有限军援后，如何积极军事改革来强化具体战力是非常严肃的课题，否则军援无法提升为实际战力，却反而成为大陆军事施压的藉口，蔡政府就亏大了。

（作者为前台湾空军中将副司令、台湾清华大学荣誉讲座教授）