从俄非峰会看普京“朋友圈” 俄罗斯突破制裁困局助力

来源：香港01

作者：洪怡霖

俄罗斯总统普京连日在圣彼得堡接待非洲国家领导人，让这个国家再次处于聚光灯之下。尽管包括美国在内的西方国家因俄罗斯入侵乌克兰而联手孤立莫斯科政府，但俄罗斯仍能依赖包括中国在内的亚洲、非洲、拉丁美洲的国家。

第2届俄罗斯-非洲峰会7月27日至28日在圣彼得堡举行，之后普京29日也与非洲国家领导人讨论乌克兰危机和平倡议。

在俄非峰会上，普京28日与许多非洲国家元首并肩站在一起，表示莫斯科正与非洲及其10亿人民携手合作，俄罗斯对非洲的关注稳步增长，在新兴的多极世界中，与非洲大陆每个国家的关系都有着光明的未来。

克里姆林宫自过去数年起一直在非洲大陆拓展外交、经济影响力，并为非洲国家政府提供俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳集团的安全保障。

俄罗斯因乌克兰战争与西方渐行渐远，自然希望在俄非峰会寻求更多盟友，不过与2019年第1届俄罗斯-非洲峰会相比，与会领袖从43人降至17人。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫把这种情况归咎于这些国家可能受来自包括美国和法国在内国家压力影响。

除非洲外，俄罗斯还持续得到拉丁美洲和亚洲国家的支持。俄罗斯长期盟友委内瑞拉和古巴在17日举行的欧盟拉丁美洲与加勒比地区峰会上拒绝谴责俄罗斯入侵乌克兰，巴西总统卢拉尽管未支持俄罗斯，但也拒绝向乌克兰提供武器或对俄罗斯实施制裁，呼吁欧洲和美国停止“鼓励战争”。

中国、印度和朝鲜等与西方国家持续谴责、制裁俄罗斯在乌克兰的军事行动的做法不同。在俄罗斯入侵乌克兰1周年纪念日这天，联合国大多数国家敦促俄罗斯撤兵，而包括中国和印度在内约30个国家投下弃权票。

中俄并无正式盟友关系，但两国是全面战略协作伙伴。中国国家主席习近平3月访俄罗斯时受到热烈欢迎，普京也计划10月访问中国。正如中国外交部发言人所说，中俄之间的合作既不针对第三方，也不受第三方的干扰和胁迫。

俄乌战争爆发后，印度起初未跟随西方国家立场，谴责和制裁俄罗斯在乌克兰的军事行动，还继续购买俄罗斯石油，之后改变态度加入西方阵营，谴责俄罗斯入侵乌克兰。

朝鲜27日在平壤举行“战胜节”70周年阅兵仪式，最高领导人金正恩与受邀出席的中国和俄罗斯代表团同台，并肩校阅盛大的仪式。而从某些角度来看，金正恩利用“战胜节”建立起“朝中俄”对抗“韩美日”的新冷战格局。