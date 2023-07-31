透明玻璃掩蔽的宪兵 暴露台湾哪些国防问题？

来源：台湾联合报

汉光演习的实兵科目上周热热闹闹在全台各地展开。其中宪兵7月26日凌晨举行的“关键基础设施防护”，场景就在台北市中心的火车站大厅。依据军方文案，演习想定是模拟敌军伪装旅客进入，意图控制车站，并劫持大批民众。宪兵211营接获命令后，立即开设前进指挥所，偕同卫戍区守备部队，歼灭敌特攻及应处突发状况，成功夺回重要交通枢纽。

宛如警匪片的场景，就在市中心区上演，自然引起关注。然而媒体新闻上架后，很快就被民众质疑：准备冲入门内进行攻击的官兵，似乎没注意到自己采取掩蔽的“墙”，其实是车站大厅的透明玻璃帷幕，动态根本被“敌人”看得一清二楚。更别说这些玻璃也没有防弹效果，如此“掩蔽”，简直等于吸引敌人对自己攻击。

台北车站等重要公共设施，平常车水马龙，演练反恐或反特攻，都容易影响交通，甚至惊吓民众。当天宪兵在车站模拟攻坚，应该也是头一遭，因此习惯于平日自身训练场的习惯，在墙后掩蔽观察，没注意到这次的“墙”完全不能发挥掩蔽保护自己的效果。然而，当真要执行作战任务时，当然不是在自家训练场，透明玻璃没有掩蔽效果，这种最基本的常识都忽略。这不免让人怀疑，相关干部的战术素养。

因此问题是，当时奉命参与操演的官兵，因为早就知道戏码脚本，所以专注的只是把既定流程走完，大家都知道，在什么地方才会与“歹徒”交火，在还没到达对方会还击的“剧情点”之前，所有的动作，老实说只是摆样子，让旁边围绕的记者好取景。

进一步说，汉光演习模拟的，是中国大陆对台发动战争。一旦解放军决定攻台，会不会派出特战兵力渗透，协同已经潜伏在台湾的第五纵队，对军事设施或公共设施进行骚扰与破坏？答案自是非常可能。台北车站身为三铁共用的交通要点，被列为攻击目标，也有道理。但此时敌人的目标，是策应正规军发动入侵作战，应该采取破坏公共设施，例如破坏车站电力、轨道等，就足以制造更多混乱与恐慌。至于大张旗鼓地劫持大量人质，属于须藉暴力手段向大众宣告诉求的恐怖分子，绝非配合解放军犯台的理想作为。无怪乎坊间媒体报道时，往往都将想定改成了“反恐”。

两岸局势紧张，国防议题自然格外引人瞩目。面对汉光演习这种年度大事，各单位都想向长官与社会大众，证实自己的存在价值，这是人情之常，完全不应责怪。问题是，如果想定的作战方式，根本一厢情愿、天马行空；在众目睽睽下採取的动作，又轻易被“抓包”，带有明显不合理的瑕疵。如此结果，对于台湾民众对国防与台军的信心，到底是正面还是负面的影响呢？