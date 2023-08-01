中国稳经济促消费政策组合拳一览

来源：彭博社

中国经济增长前景引发重重担忧，近日政府多次表示要激发经济活力，改善企业营商环境。

一个月来中国政府和中共中央祭出多项措施，但基本上以促进家居、电子产品和汽车消费、鼓励民营企业扩大投资、改善企业融资环境为主。

不过，中国并未大举出台货币或财政刺激措施，例如发放现金补贴鼓励消费，也未像前几次经济下行时期提高建筑活动支出。

以下是近期公布的一些措施：

消费品

7月18日，商务部等13部门发布关于促进家居消费若干措施的通知，涵盖家电、家具、家纺、家装等多个领域。通知还鼓励各地结合城镇老旧小区改造等工作，通过政府支持、企业促销等多种方式，支持居民开展旧房装修和局部升级改造，以及加强对家居消费的信贷支持。

7月28日，包括工信部在内的三部委周五印发轻工业稳增长工作方案的通知。轻工业涵盖从家庭用品，食品和造纸到塑料制品，皮革和电池等领域，占中国出口总值的四分之一以上。公告称，将支持农村地区的绿色和智能家居产品销售，并扩大电池产品在新能源汽车、储能、通信等领域应用。

当天，中国证监会还公布了《证券公司北京证券交易所股票做市交易业务特别规定（征求意见稿）》，意在“促进市场保持合理流动性水平”

7月31日，国家发展改革委发布关于恢复和扩大消费措施的通知，重点是取消政府对消费的限制，例如购车限制、改善基础设施以及举办美食节等促消费活动，其中包含一些最近宣布的促消费举措。

房地产

中共中央政治局召开7月份会议，未提“房子是用来住的，不是用来炒的”这一口号，市场揣测近年来出台的部分楼市管控措施或将取消。

7月27日，中国住建部长要求要进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。

7月10日，中国央行、国家金融监督管理总局发布关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知。中国央行官员也在讲话时表示，央行支持和鼓励商业银行与借款人自主协商变更合同约定，或者是新发放贷款置换原来的存量贷款。

汽车

7月21日，发改委出台若干措施促进汽车消费，特别是购置新能源汽车，包括降低电动汽车购置使用成本、延续和优化新能源汽车车辆购置税减免。6月，商务部开展为期六个月的汽车促消费活动，并推动农村地区电动汽车的普及。

科技

7月19日，中共中央、国务院发布促进民营经济发展壮大的意见，强烈表明中国政府希望重振民企对中国的信心，承诺对国企、民营企业一视同仁、平等对待。

7月13日，中国网信办发布生成式人工智能服务管理暂行办法，这24条管理办法放松了数月前针对生成式人工智能服务提议的一些监管措施。

7月27日，中国央行再出台举措，鼓励金融部门为技术研究和并购提供信贷支持。

项目建设

7月24日，中国发改委发布“进一步抓好抓实促进民间投资工作努力调动民间投资积极性的通知”，通知指出，将在交通、水利、清洁能源、新型基础设施、先进制造业、现代设施农业等领域中，选择一批市场空间大、发展潜力强、符合国家重大战略和产业政策要求、有利于推动高质量发展的细分行业，鼓励民间资本积极参与。

中国还计划加大对城中村改造的政策支持。7月21日，国务院总理李强主持国务院常务会议时表示，政府将加大对城中村改造的政策支持，鼓励和支持民间资本参与，以扩大内需、推动城市高质量发展。

降息和稳定汇率

6月13日，中国人民银行意外下调主要政策利率，为经济提供货币刺激。数据显示，房地产下滑、民营部门投资的下降令人担忧以及年轻人失业率创下纪录。

7月20日，中国央行和外汇管理局宣布，将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.25上调至1.5，并称此举为继续增加企业和金融机构跨境资金来源，引导其优化资产负债结构。当天，中间价较市场预测均值偏强幅度进一步扩大。