地方派系四方押宝 台湾民主倒退恶兆

来源：台湾《联合报》

联合报社论

这次台湾总统大选，各党派都大谈改革与民主。但与此相左的是，各阵营都极力拉拢地方派系，包括具有黑道背景的地方人物，以求扩大基本盘。放眼全台，各地派系都出现“多方押宝”的景象，家族中人分别力挺蓝绿白或郭台铭，政党也任其需索。这种现象，显示台湾民主政治沦为“尾巴摇狗”，是一个恶兆。

最近在选战中多次公开力挺郭台铭的彰化县议长谢典林，昨天宣布退出国民党，投下一颗震撼弹。谢典林的理由是，为避免其长姊——现任国民党副秘书长、蓝军立委谢衣凤为难，“暂且先离开国民党”。这种选择，就是两面押宝，以维持家族的最大政治效益。事实上，就在谢典林宣布退党前夕，他刚连续两日分别陪同郭台铭和柯文哲拜庙；可见，谢家其实是三方押宝。其母郑汝芬长期担任国民党民代，对于谢典林退党，只说他“有他的挣扎”。

率先将政治触角伸向国民党地方派系的，是民众党的柯文哲。柯文哲去年就频向脱离国民党参选苗栗县长的钟东锦示好，钟东锦当选后，柯文哲更与其上演“合体秀”。此外，柯文哲也藉参拜为名，“巧遇”大甲镇澜宫董事长颜清标，示好之情溢于言表。

传闻可能“独立参选”的郭台铭，其竞选行程也以国民党地方派系要角为主要接触对象。包括屏东议长周典论、彰化议长谢典林、南投议长何胜丰等人，皆被归为“挺郭”议长。此外，郭台铭多次拜会颜清标和云林县前县长张荣味等人，颇有营造“地方包围中央”以分裂国民党之意。郭、柯的竞相拉拢，无形中垫高地方派系身价，让过去被视为不利民主发展的地方派系咸鱼翻生，成为奇货可居。

民进党对地方派系的拉拢同样不遗余力。赖清德为了争取英系要角、嘉义县大老陈明文的支持，提名其子陈冠廷接棒参选立委。其间，陈冠廷卷入超贷风波，却安然度过。对照赖清德以高道德标准对其他提名人“断然处置”，陈冠廷获得特殊礼遇，可见赖清德对地方派系低头妥协的苦衷。

李登辉执政时，国民党被贴上“黑金”标签，主要是与财团和地方派系利益纠缠不清。许多地方派系的立场选择，并非基于政党认同，而是基于利益取向。例如陈明文，原为国民党地方派系要角，在两千年时见风转舵加入民进党；行政院长陈建仁，则出身国民党高雄白派家族。再如颜清标，其子颜宽恒多次获国民党提名选立委，其女颜莉敏则为现任台中市副议长。如今柯文哲、郭台铭均刻意拉拢，颜家也乐得多边投资。

另一位国民党“挺郭”议长周典论，去年在民进党屏东县长党内初选时，便曾因跨党挺周春米，引发争议。这次周典论挺郭，传出与两个女儿周孟蓉、周佳琪想争取国民党区域及不分区立委提名有关。张荣味之妹张丽善是云林县长，但他为争取女儿张嘉郡出任国民党不分区，也利用交好郭台铭当杠杆。这些派系人物无论押宝几方，甚至称推动“郭柯合”，其算计均非为公义。

从过去经验看，从未有政党因为豢养地方派系而强大，只有地方派系扮演墙头草或为私利予取予求，而污损政党形象，或成为政党肿瘤。这次大选，若地方派系身价水涨船高，后果显非民众所乐见。三党参选人和郭台铭都必须认清，拉拢地方派系无助提升己身形象，却可能留下严重后遗症，日后不断遭到政治勒索，结果将大开民主倒车。各党的不分区立委名单上，若充斥着地方派系人物，我们呼吁选民要共同唾弃。