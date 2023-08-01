鲸鱼之死令人惋惜 各方皆要汲取教训

来源：明报

明报社评

西贡牛尾洲对开发现鲸鱼尸体，初步相信是早前在附近出没的布氏鲸，死因有待调查。布氏鲸是国家一级重点保护野生动物，会在广西海域出没，在香港则甚为少见。突然有鲸鱼来访，公众好奇亦属自然，惟必须避免对鲸鱼造成滋扰。最新照片显示，鲸尸有颇大伤口，难免令人关注是否有人不听劝喻，驾船近距离观鲸，将鲸鱼撞伤。香港虽有法例保护野生动物，但对观鲸观豚活动并无多少规管；发现鲸踪后，当局的跟进介入亦相对有限，仅以加强巡逻为主。布氏鲸之死令人惋惜，各方应该汲取教训，社会保育意识要加强，政府的保护野生动物政策须改进，执行也要更到位。

香港罕现鲸踪

观鲸严重滋扰

一条估计长约7米的布氏鲸，上月13日起在西贡水域不时出现，成为社会热话。专家估计它在觅食期间误打误撞跟随鱼群游到近岸，又或因为身体导航系统出问题而来到香港。10多天后，有人发现鲸背有一道伤痕，不过渔护署和海洋保育专家观察后都相信，那不是新伤，布氏鲸仍有能力进食及游动，未有患病及搁浅的行为表现，岂料昨天却忽然传出死讯。原本活泼健康的布氏鲸鱼肚朝天，在牛尾洲对开海面漂浮。渔护署表示将安排解剖调查死因，不少市民均对布氏鲸之死感到错愕和惋惜。

布氏鲸生活在热带地区，香港位于亚热带，布氏鲸并不常见。很多人都对鲸鱼生活习性，诸如怎样“鲸吞”食物等感到好奇。鲸踪初现后，渔护署已即时呼吁公众与鲸鱼保持距离，海豚保育学会亦呼吁市民勿乘快艇出海观鲸，以免滋扰鲸鱼甚或发生意外，然而依然有人特意出海观鲸，有船家则提供包船观鲸服务，出海两小时收费逾3000元。昨天布氏鲸浮尸海上，身上新伤口颇大，是否致死原因，有待渔护署方面安排解剖调查，目前不能排除鲸鱼因病未能觅食而死，尸体后来遭船或其他硬物所撞，然而鲸鱼被船撞死的可能亦明显存在。部分人喜欢周日出海游乐，翌日早上即发现鲸尸，难免令人在意。

鲸鱼体型虽然庞大，惟比很多人想像中脆弱，一旦受了外伤，愈合并不容易，有时还可能出现严重感染，专家很难帮忙治疗。全球每年都有不少鲸鱼被观光船或大型船舶撞死。此外，鲸鱼也像人类一样，有精神压力。鲸鱼靠声音导航，听觉灵敏，近距离船舶发出的引擎声，对它们来说是严重噪音，离群落单来到陌生海域，不时遭船逼近包围，所面临的压力就更大。斯兰里卡是著名观鲸旅游胜地，过去一些观光船为了生意，会从后冲到鲸鱼前方强行“拦截”，让旅客近距离观看。鉴于乱象频生，当地政府要引入牌照制度，规定遇到鲸鱼须减慢船速，与鲸鱼距离100米时必须立刻关掉引擎，不能再驶近，等等。广西北海市涠洲岛附近常有布氏鲸出没，观鲸旅游同样引发不少乱象，今年初，涠洲岛景区不得不发出禁令，取消观鲸项目，严打非法观鲸行为。

在香港，保护野生鲸豚主要靠《野生动物保护条例》和《海岸公园条例》，渔护署表示，不负责任的观赏鲸豚行为，或构成故意干扰受保护野生动物罪，一经定罪，最高判监1年及罚款10万元。问题是条例关于“干扰动物”的定义十分空泛，公众不清楚哪些举动构成干扰，实际执法也不到位。举例说，中华白海豚遭螺旋桨击伤击毙，尸体冲上沙滩，在港偶有所闻，有学者表示，过去曾到香港不同海岸公园观察海豚，发现不少快艇高速滑行，明显超出时速10海里限制，但未见当局就超速问题严厉执法。渔护署没有观鲸指引，至于观豚守则不具法律效力，一切靠自律，当然出问题。

2021年7月初，毗邻香港的深圳，也试过在大鹏湾发现布氏鲸，引来当地民众注目，称呼它为“小布”。当局除了派出科研人员搜集其健康及活动情况、组织执法船艇维持秩序、呼吁公众及船不要靠近围观，还成立了“鲸豚保护联动工作组”，划出海上临时管控区。因应“小布”一度游往香港水域，工作组又与香港方面的保育团体联系。相比之下，这次香港出现鲸踪，当局跟进处理的力度便有点相形见绌，主要就是口头呼吁不要滋扰，以及加强巡逻。即使当局认为相关水域船舶出入频繁，不宜划出管控区，至少亦可规管船舶在该水域的速度，下令减速，减少对鲸鱼的骚扰。

加强保护海洋生物

岂能“积极不干预”

鲸鱼来访，本是当局顺势展开一场海洋科普宣传及教育的契机，当年“小布”在大鹏湾出现，深圳当局在这方面下了很多工夫。这次香港现鲸踪，迄今未见当局有好好把握机会，大力推展相关工作。过去有内地保育专家指出，香港周边海域偶有大型鲸豚类海洋生物出现，也有不少死亡案例，但港方通常不会作太多干预。证诸这次鲸鱼事件，予人观感也的确如此。特区当局有必要重新思考鲸豚保育的方针及处理。2021年8月底，“小布”的尸体在深港交界海域发现，由于已经死亡了一段时间，专家无法找出确切死亡原因，惟内地专家确认“小布”并无明显外伤，也没有鱼网缠绕。这次西贡发现布氏鲸尸体基本完整，期望渔护署和专家可以找出确切死因，并借此教育公众，提高保育意识。