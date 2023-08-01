非洲“政变带”折射西方与俄角力

来源：明报

在上周三政变发生以来，非洲尼日尔首都尼亚美的街头出现一群军政府的支持者，他们不少人挥舞俄罗斯国旗，颂唱俄总统普京的姓名，并高呼谴责殖民时代前宗主国法国的口号。类似现象并非首次出现，过去3年位处非洲萨赫勒地带的六国先后发生军事政变，其中尼日尔的邻邦马里和布基纳法索情况如出一辙，两国军政府后来都转走亲俄路线，外界如今关注尼日尔会否看到相似变化。换言之，萨赫勒“政变带”不止威胁非洲的民主发展，更已成为西方和俄罗斯的另一角力场。

民主政体受挫新例

自2020年以来，位处撒哈拉沙漠和非洲热带莽原之间的萨赫勒（Sahel）地带最少有六个国家发生政变，继马里、乍得、几内亚、苏丹和布基纳法索后，尼日尔成为民主政体再次败北的最新例子。东非大国肯尼亚总统上周五便说：“非洲受到严重挫折。”

萨赫勒地带的极端伊斯兰主义武装活动十分活跃，去年因此丧生人数占全球同类个案死者超过四成，取代中东和南亚地位。尼日尔作为这地区所剩无几的民主政体之一，原总统巴祖姆（Mohamed Bazoum）是西方在对抗伊斯兰主义武装上的一大关键盟友，美国在尼亚美和北部城市阿加德兹的两个军事基地，更堪称五角大楼在地区战略上的基石，最少1100名美军士兵部署于此——在政变发生后，美国偕同法国迅速谴责。然而，随着政变发生，上述军事合作岌岌可危。

合作濒危 美法恐出局

美国国务卿布林肯上周六表明，倘若巴祖姆未能恢复履行总统职权，华府将会结束对尼日尔的财政支持和安全合作。《纽约时报》引述官员报道，华府其实不太情愿去到这么尽，但布林肯立场毫不含糊。然而，美国撤出可能造就俄罗斯插足，这点有前车可鉴。

上周在圣彼得堡举行的俄罗斯—非洲峰会，尽管只有17名非洲国家元首参与，远少于俄军侵乌前2019年那届的43名，却包括苏丹等在地区局势甚为关键的国家——其中马里和布基纳法索的军政府首脑戈伊塔和特拉奥雷都有出席，两国在后政变时代迫使西方和联合国士兵离开，外交上改行亲俄路线。几内亚尽管只派外长出席，但一名驻俄外交官身穿布满普京肖像的衣衫到场，惹来西方传媒侧目。

俄插足之机 佣兵磨拳

俄罗斯寻求在非洲拓展势力已有一段时间，在俄军侵乌招至西方强硬制裁后，莫斯科插足非洲有更大迫切性，形成跟西方竞逐影响力的局面。俄罗斯在非洲“拓荒”的最重要白手套是雇佣兵组织瓦格纳，即使后者6月发动“一日兵变”，其头目普里戈任仍可自由活动和发言，外界揣测背后关键正是瓦格纳的非洲角色。瓦格纳已在上述“政变带”的苏丹和马里、以及邻近的中非共和国和利比亚扎根，以提供军事安全服务换取矿产和石油等自然资源的控制权——马里几乎正享受由政权维稳到军事训练再到政治咨询的“全套服务”，布基纳法索也正跟瓦格纳商讨类似合作。

尼日尔军政府迄今尚未定调将来的结盟方向，西方舆论正担心美国和法国会又一次被下“逐客令”。尽管克宫官方立场是要求释放巴祖姆，并为危机寻求和平解决方案，但俄罗斯显然已在尼日尔看到挑战西方影响力的又一机会。尼日尔国内的亲克宫评论员如今在官媒和社交平台极力推销，将政变描绘为俄罗斯进入尼日尔的路径；普里戈任更高调赞扬尼日尔政变，声言瓦格纳可派自家武装人员支援这个铀矿丰富的国家。