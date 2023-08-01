中国经济当真陷入通缩了？

来源：台湾《工商时报》

工商时报社论

近来中国不只疫情解封红利消退过快，还深陷通货紧缩疑虑，如6月消费者物价指数（CPI）年增率降至0、生产者物价指数（PPI）更年跌5.4％。即使中国官方不断澄清短期物价走低不等同通缩，但悲观论者仍直言中国将步上日本遭通缩重击的后尘。

那么，当前中国进入通缩了没？美联储定义通缩是指“物价普遍且持续的下滑”，国际货币基金（IMF）则定义物价要连续两年衰退才称为通缩。如此看来，当前中国CPI中的食品与服饰类、汽车价格虽出现停滞或衰退，但教育类、医疗类价格仍维持一定成长动能，且整体CPI也仅有一个月停滞，未出现持续衰退。也就是说，就普遍性、持续性两面向观察，确实还不能判定中国已进入通缩。

即使如此，关注中国经济数据的学者专家却依旧心惊肉跳，只因中国内外需疲软的现象严重。研究大萧条经济闻名的前美联储主席伯南克亦曾言，通缩根源来自需求的崩溃。

首先，今年6月中国两年消费年均复合成长率仅2.5％，远低于疫情前2019年平均增速8.0％，甚至低于今年美国消费平均增速的3.2％，足见民众消费意愿低落。尤其是长时间清零政策对经济的负面影响及不确定性，让薪资成长受限，促使民众消费转趋保守。人行报告显示有58％民众的资金配置倾向“更多储蓄”，使储蓄率由2019年底的33％，升至今年第二季的40％，而储蓄率上升正是通缩经济的首要特征。

其次，欧美多数国家通膨至今依旧顽固，使其货币政策将维持充分紧缩状态更久，终端需求不振势将持续重创中国出口。

第三，房市危机未除，拖累投资。恒大危机后，房市信心低迷、价量齐跌，房企投资大幅放缓，加上银行体系放贷谨慎，加大房企融资难度，使今年上半年房地产投资较去年同期衰退7.9％，新屋开工面积更大减24.3％，连带让整体民间投资衰退。

第四，中央、地方财政恶化，经济难以持续仰赖政府支出。上半年中国经济依靠低基期及国有投资支撑，但为缓和经济放缓冲击，政府推出减税降费政策，使税基增长萎缩；而地方财政最大收入来源的土地出让金，又受房市低迷所累。过去两年中国政府总税收的年均复合成长率仅1.76％，低于2019年的3.8％，且今年上半年消费税收入又较去年同期大幅减少13.6％，牵制政府推出如海啸后大规模刺激政策的可能性。

此外，部分产业降价压力大增，企业利润萎缩，也是通缩经济的特征之一。在需求收紧下，部分产业开始降价竞争，如疫后芯片荒带动主要国家汽车价格走扬，2021、2022年美国新车价格年增率分别达11.8％、5.9％，但中国分别仅1.0％、-2.2％，今年上半年更落入-4.3％，家庭耐久财亦然。而需求疲软及降价压力，导致今年上半年私人企业利润年增率锐减21.3％。

于是，在外需难以自控的情况下，有效释放消费动能便是中国政府的首要任务，近期相关刺激政策加快推出，如促进家居消费措施、支持和鼓励商业银行与借款人自主协商降低存量房贷利率、城中村改造，即是要释放明确的稳增长讯号，避免信心溃堤与通缩预期形成。日前，中央政治局会议更强调要把稳就业提高到战略高度，通过增加居民收入扩大消费，并暗示仍有降息降准空间；甚至罕见地表示要活络资本市场、优化房地产政策（未使用房住不炒字眼）。

而发改委更在7月31日再公布恢复和扩大消费20条措施，从稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施、优化消费环境六大方面着手，期能有效刺激内需、发挥消费对经济发展的基础性作用。

然而，中国推出的刺激政策与宣示固然颇有诚意，却仍须观察后续措施的效果，才能知晓其是否走出潜在通缩风险。同时，各界也必须体认，在经历中国特殊体制下的产业整改、置身诡谲多变的美中政治角力，以及疫后的供应链重组等多重政经变数后，如今的中国已不再是那个自1979年改革开放以来，持续快速成长、加入世贸组织（WTO）后，就有源源不绝成长动能的中国。它有数十年快速发展所遗留的各种结构性问题待解决，不断修正前行脚步与成长速度，将是中国经济的新常态。近来中国经济下行也拖累台湾的出口表现，上述这些现象亦会对台湾未来经济成长造成冲击。