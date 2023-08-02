腾讯失去市场追捧 在中国科技股涨势中跑输

来源：彭博社

作者：Jeanny Yu

腾讯控股失去了市场的追捧，中国大陆投资者因波动和市场情绪驱动的交易而感到疲惫。该股重新赢得大陆投资者的青睐可能并非易事。

根据彭博计算的交易所数据，在岸投资者连续两个月净卖出腾讯股票，为自2021年以来首次。今年7月，大陆投资者通过互联互通机制减持了29亿港元的该股股票。

作为零售交易员此前的最爱以及中国估值最高的企业，腾讯的财富逐渐削弱，原因是对该公司前景的担忧和最大股东的减持令投资者感到不安。在岸投资者是对该股形成提振的一个支柱，在股价艰难地从10月触及的五年低点反弹之际，该群体的撤出可能会加剧压力。

Beijing Eastern Smart Rock Asset Management的基金经理Cai Dian表示，“大陆投资者都认为该股价格低廉，但2022年的股价走势恰好证明，香港市场中的事态走向可能会非常极端。”他在过去两年中看涨腾讯以及其他中国科技股。

他补充说，该公司仍在赚钱，但现在不是买入的好时机，因为最大股东的减持正令该股承压。

自腾讯近二十年前在香港上市以来，中国投资者一直因对腾讯长期以来的支持而闻名。在2021年外国投资者因北京打击私营部门而担忧，以及该公司最大股东Prosus NV宣布计划减持该股时，大陆投资者均帮助缓和了冲击。

但他们已经受够了。投资者表示，该股仍然波动过度，交易价格也没有参照基本面。自6月以来，腾讯股价已上涨约15%，表现不及上涨28%的恒生科技股指数。这意味着，腾讯在近期的涨势中落于人后。受针对该行业的政策承诺推动，中国科技股在上周进入牛市。

Forsyth Barr Asia Ltd高级研究分析师Willer Chen表示，“南向卖出将在一定程度上阻碍腾讯的反弹。该股在回升中表现落后。”他补充道，在中国市场近来风险偏好升温之际，投资者可能已经撤出腾讯，买入一些贝塔更高的个股。

不仅是国内的交易员想要撤出该股。腾讯的看跌/看涨比率（衡量市场对某一个股看跌程度的指标）在今年早些时候大幅回调之后，自6月以来有所上升。

下一次考验将是腾讯定于8月中旬发布的第二季度财报，有迹象显示展望可能会改善。这家互联网公司的营收预计同比增长14%，增速高于上一季度，这在一定程度上得益于游戏收入的稳健增长。根据彭博汇编的数据，分析师对该股的前景依然乐观，市场对该股的评级中有70个买入，仅有1个卖出评级。

不过，摩根大通指出，虽然该公司应会实现一个“稳健的季度”，但鉴于市场情绪低迷，股价可能需要一段时间才能恢复。

“下半年，我们将看到对该板块日益谨慎的迹象，”彭博行业研究分析师Robert Lea表示，“虽然腾讯等多数中国互联网公司的第二季度业绩似乎已是板上钉钉，但我认为预期仍然过高，并认为步入第四季度中国互联网公司的表现可能会不及预期。”