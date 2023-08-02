2023金砖峰会的动态与重点

来源：联合新闻网

作者：辛翠玲

第十五届BRICS金砖五国峰会即将于八月下旬在南非登场。此次峰会是冠病疫情之后，金砖国家四年来的首次实体会议，此外疫情期间国际局势变化剧烈；故而本届金砖峰会备受瞩目，有诸多值得注意的观察点。

重点之一，BRICS果真是全球南方代言人？

此次峰会最不同以往的是，规模空前盛大。根据南非金砖特使Anil Sooklal所述，南非已发出70份邀请给包括非洲全数54国在内的全球南方国家领导人。另有消息指出，在普京为避开国际刑事法院的逮捕通缉令不亲自到场、改为视讯与会之后，还有更多南方国家主动向南非索取邀请函。不过，无论主动或被动，受邀国无一是欧美等非南方国家；曾积极表示有兴趣出席的法国总统马克龙也不在邀请名单内。

由此观之，此次峰会颇有向全球南方国家发出动员令的意味。对于自我定位为全球南方代言人的BRICS，无疑是一次政治实力的具体测试。BRICS真能号召全球南方国家、代表南方之声？届时会有多少国家代表实际到会，是可观察的指标。

重点之二，金砖会再扩大吗？

金砖国家自2009年召开首次峰会至今，除了次年南非加入之外，未再有新的成员国。2017年习近平在中国担任地主国时提出“金砖＋”的主张，意欲扩大金砖，广纳新成员。不过各国对于金砖扩容的看法并不一致；其中又以巴西与印度的态度最为保留。一方面，两国顾虑新会员的加入，将助长中国在BRICS的影响力，打破现有五国平起平坐的局面。另一方面，巴西与印度虽不满西方垄断国际体制主导权，但与西方国家仍维持密切往来；一旦BRICS的发展向中俄倾斜，成了反西方大本营，并非两国所愿。相较之下，俄罗斯在俄乌战争之后，对纳入新成员、壮大BRICS较为支持；而在中俄、印巴之间的南非采平衡的立场，对此议题无明显好恶。

尽管如此，截至目前，已有二十二国正式申请加入BRICS，另有二十多国也表示有兴趣申请。此次峰会也已将入会条件、程序等列为主要议题；第一批的讨论名单可能包括沙特阿拉伯、伊朗、埃及等国。

重点之三，BRICS结算机制的可能进展？

打造可持续、去美元化的结算机制，是BRICS近年来的共同目标。在中美争端、俄乌战争、美国升息等外部因素影响下，金砖国家对此更感迫切。虽然BRICS在过去十年间，已建立有新金砖银行、一千亿美元的应急储备、推动本币结算，但如何在现有基础上进一步发展非美元的结算机制，仍是个艰巨的工程。

BRICS曾提出各种构想。有主张欧元路线者，认为可考虑发行金砖单一货币；另也有主张数字化路线者，认为可透过金砖国家共同支付系统BRICS Pay、央行数位货币、或去中心化金融和代币化资产（担保货币）等技术，渐进发展共同数位货币。然而不管是传统的实体单一货币路线，或新型的数位货币方案，最难的关卡还是各国对货币主权的坚持与法规的歧见。本次峰会能否有所突破是另一观察要点。

BRICS虽有诸多象征性的倡议与声明，但仍有关于政治实力的累积、组织的扩大、货币结算系统的发展等挑战待克服，一切端视集团成员国是否能在地缘政治的激烈竞争中，真正抛开歧见，深化彼此的合作。

作者为中山大学政治经济学系教授