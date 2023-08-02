取得中央信任 就要保持香港的独特优势

来源：明报

作者：罗崑

香港行政长官李家超将于今年10月25日发表其任内第二份施政报告，并已开展公众咨询。特首和管治团队会走进社区，探访市民和各界代表。李家超表示，特区政府会继续务实工作，积极融入国家发展大局，充分发挥香港背靠祖国、联通世界的独特优势。

早前《香港国安法》实施三周年，以及据传媒称美国决定不让香港行政长官李家超出席今年11月于旧金山举行的亚太经合组织（APEC）会议等事件，引起民间不少讨论。当中有意见认为，国安法被“泛化利用”，长远会影响香港保持国际城市的独特地位，即联通世界的独特优势将会失去。

事实上，涉及香港如何定位自身的课题，非常重要。究竟香港只是大湾区内的一个城市，还是一个国际大都会？抑或是两者都可以兼得？不管如何，保持香港联通世界的独特优势，定会是今年施政报告的讨论焦点。

考验香港能否做好国家任务

目前国际局势波谲云诡，世界大格局已变，西方围堵中国之势已成定局，中美冲突只会愈益严重，全面竞争取代合作双赢。作为一个国际大城市的香港，确实难以独善其身。虽然中国走上现代化的道路，强调要自力更生、看重内循环，但作为世界第二大经济体，现实的国际形势是，祖国比起任何时候更为需要一个国际化、具有独特优势的香港。

中国是难以跟国际社会完全切割，这也是在考验香港能否做好中央赋予的国家任务和角色，以及香港能否取得中央信任的关键所在。

回顾去年七一，中国国家主席习近平多次提到，香港要保持国际金融中心、国际贸易中心、国际航运中心等地位。这其实也反映了香港的角色是要作为“长期打算、充分利用”，香港在背靠祖国下，是代表中国面向国际社会的一扇窗口。这已经充分证明香港要发挥国际化的独特优势，是中央对香港自身定位及前景的一个全局考虑、为国家作出贡献的任务。

忧泛化利用国安法 乃合理疑问

因而，早前民间不少热议的讨论，包括指出担心国安法被“泛化利用”、会“矫枉过正”，使政治凌驾一切，任何事无限上纲，这不利于香港的国际形象，也并非中央所乐见的社会情况。笔者认为这是合理的疑问，部分人士毋须就此有过激的回应。

但由此疑问带出的问题，值得反思。例如不少爱国者选择治港路线的做法，可以简单分为两种：第一种是政治、经济全面“拥抱内地”，政治上把“国家安全”无限延伸，经济上却把“融入大湾区，看轻国际联系”作为解决社会深层次矛盾的“灵丹妙药”；第二种是过于强调国际化，极力看重“两制”的特色，政治上没有“底线思维”，就国家重大立场事件，既不敢表态，又不敢斗争，经济上却一味地只跟西方国家密切往来，而忽略与大陆的融合。这既政治不正确，同时也会影响到国家安全，并且对于国家发展毫无好处。

以往港人缺乏对国家安全意识的认知，一些人未有将国家安全置于一切重大事件的首位；另有一些人却过分地把国安上纲上线，导致社会氛围“草木皆兵”。结果导致香港未能承接好中央赋予的任务，以及扮演联通国际的角色。

所以，要如何在“一国”框架下发挥好“两制”特色，就是要在融入国家发展大局上有大作为，在不断提升香港的国际竞争优势上又要有所作为——即是融入大湾区发展大局的同时，香港也要保持其国际化的独特优势。这并不矛盾，反而是考验爱国者如何在错综复杂的环境之下，取得中央信任，并为港人寻求到贡献国家的特殊作用及价值。这样，民心方可凝聚，也是中央为香港寻回最优发展路线的真正意图。

作者是香港青年时事评论员协会秘书长