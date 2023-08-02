东北亚的新冷战队伍成形

来源：中时电子报

作者：刘顺达

日前美国白宫正式宣布，拜登总统邀请韩国总统尹锡悦和日本首相岸田文雄于8月18日在大卫营举行高峰会谈，针对抑止朝鲜扩大核武等，三人会进一步探讨加大对金正恩的施压力度。

稍早于7月27日，两韩分别举行6.25朝鲜战争七十周年。尹锡悦在纪念大会时指出，韩国不会忘记当年派兵协助国家之恩惠，今天的韩国是站在沾满血淋淋战友们的军服上。

朝鲜则称“战胜日”来庆祝，邀请中国和俄罗斯方面贵宾出席，晚间举行阅兵式并展示各项武器。其中，新式洲际导弹和无人机，韩国人看了颇为紧张，尤其金正恩亲自向俄国国防部长绍伊古推销武器，企图介入俄乌战争。

其实，尹锡悦前已密访乌克兰，多次向泽连斯基总统承诺韩国会继续提供武器，因此，这回金正恩卖武器给俄罗斯，等于“礼尚往来”，回击尹锡悦一拳，一点都不意外。

自尹锡悦上台以来，明确巩固美韩日三国军事同盟为施政目标，发言不脱“美国路线”，因此，不惜得罪邻国中俄朝。甚至在两岸问题上，直言表示反对中国对台湾采取武力攻打。

其实，韩国与中国建交的共同分母是“和平统一”。中国要统一，两韩更要统一。近日，US News报道称，世界十大强国分别为美国、中国、俄罗斯、德国、英国、韩国、法国、日本、阿拉伯联合酋长国及以色列。韩国领先日本和法国，位居世界第六。该报道还指出两韩统一，韩国的顺序还会向前攀升。

尹锡悦两度参加北约首脑会议，结合美国和日本不够，还要拉拢北欧国家共同对抗朝鲜，当然也包括了中国大陆。尤其，尹锡悦认为，在两韩问题上，中国不仅无法劝说朝鲜，并且在联合国安理会帮朝鲜说话。

期间，韩国外交部长朴振与中国外交部长王毅有几次会谈，习近平和尹锡悦高峰会谈，至今，看不出双方有明显改善关系的诚意，因为，拜登把尹锡悦和岸田文雄抓得紧紧的。

问题是，尹锡悦与金正恩的个性属于硬碰硬。目前看来谁也不让谁，尹锡悦越走进美国一步，朝鲜则更贴近中国和俄罗斯，两韩就越来越分道扬镳。金正恩也不会低头示弱，只会让美韩都晚上睡不着。今后朝鲜的洲际导弹和无人机随时威胁美国和韩国。

韩国外交政策的改变，不仅增加美国与中国的外交战，也把东北亚的版图撕裂。尹锡悦一方面要以核伞保护国家安全，另一方面要满足两韩不发生战争，可能是今后的一大挑战。

尹锡悦的成败，明年4月国会议员选举就会揭晓。

作者为韩国昌信大学荣誉教授